​Разумков про розробку української вакцини проти ковіду: "Краще таких обіцянок не давати, а дочекатися, поки вчені її створять"

"Шанси на те, що нам хтось цю технологію продасть, в сьогоднішніх умовах дуже невеликі".

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков прокоментував заяви про розробку відчизняної вакцини проти коронавірусу і зазначив, що поки препарат не винайдений, таких обіцянок краще не давати.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Раніше звучали заяви про те, що у нас вже є напрацювання по вакцині, вона скоро з'явиться. Краще таких обіцянок не давати, краще дочекатися, поки українські вчені її розроблять, потім вже про це говорити", - наголосив Разумков.

"Я чую багато пропозицій щодо того - а давайте закупимо технології, давайте тут почнемо виробляти. Але давайте будемо відверті - шанси на те, що нам хтось цю технологію продасть, в сьогоднішніх умовах дуже невеликі, тому що будь-яка технологія сьогодні стоїть великі-великі гроші, сьогодні це політика, це економіка, геополітика, це можливість впливати, і від такого інструменту іноземний бізнес не зможе відмовитися ", - додав він.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що Україна має розпочати виробництво власної вакцини від коронавірусу. За його словами, для цього потрібно внести зміни до законодавства і надати пріоритет при держзамовленні українським фармвиробникам.

У жовні минулого року МОЗ заявляв, що хоче розробляти українську вакцину від ковіду за 150 мільйонів гривень. Раніше президент Володимир Зеленський пообіцяв українським вченим мільйон доларів за винахід вакцини або ліків від ковіду.