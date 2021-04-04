Від ковіду помер український військовий

Це 66-та смерть у ЗСУ від коронавірусу.

У Збройних силах України зафіксовано 66-ту смерть від коронавірусу.

Про це повідомили у Командуванні Медичних сил ЗСУ.

“Так один з працівників ЗС України з 24.03.2021 перебував на стаціонарному лікуванні у Хмельницькому військовому госпіталі. Не зважаючи на проведену терапію 03.04.2021 стан його здоров’я різко погіршився. Проведені реанімаційні заходи не мали успіху. Біологічна була зафіксована 03.04.2021”, – йдеться у повідомленні

Станом на 4 квітня на ковід хворіє 2972 військовослужбовці. Всього за час пандемії одужало 19047 осіб.На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 970 осіб.

За минулу добу, 3 квітня у ЗСУ зареєстровано 48 нових випадків ковіду. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 8 осіб.

Додамо, від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України першу дозу вакцини від коронавірусу отримали 26 895 осіб, з них 2542 військових медика.

Нагадаємо, у суботу, 3 квітня в Україні було зафіксовано 13 738 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 504 дитини та 216 медпрацівників. Летальних випадків – 258.