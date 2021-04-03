Від початку вакцинальної кампанії в Україні від коронавірусу щеплено 286 647 осіб

У п’ятницю, 2 квітня в Україні від коронавірусу вакцинували 18 814 людей.
Про це повідомила пресслужба МОЗу.
Щеплення проводилось 162 мобільними бригадами з імунізації та 769 пунктами щеплення.
До листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 399 032 людини.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :
м. Київ – 2 053 випадки/ 2 060 щеплень;
Вінницька область – 612 випадків/ 840 щеплень;
Волинська область – 445 випадків/ 350 щеплень;
Дніпропетровська область – 1 433 випадки/ 1 320 щеплень;
Донецька область – 749 випадків/ 570 щеплень;
Житомирська область – 642 випадки/ 810 щеплень;
Закарпатська – 393 випадки/ 440 щеплень;
Запорізька область – 754 випадки/ 930 щеплень;
Івано-Франківська область – 332 випадки/ 684 щеплення;
Київська область – 1 366 випадків/ 270 щеплень;
Кіровоградська область – 144 випадки/ 480 щеплень;
Луганська область – 230 випадків/ 390 щеплень;
Львівська область – 1 538 випадків/ 1 160 щеплень;
Миколаївська область – 471 випадок/ 480 щеплень;
Одеська область – 1 521 випадок/ 830 щеплень;
Полтавська область – 774 випадки/ 860 щеплень;
Рівненська область – 690 випадків/ 540 щеплень;
Сумська область – 825 випадків/ 570 щеплень;
Тернопільська область – 673 випадки/ 420 щеплень;
Харківська область – 1 470 випадків/ 1 930 щеплень;
Херсонська область – 274 випадки/ 50 щеплень;
Хмельницька область – 1 144 випадки/ 680 щеплень;
Черкаська область – 743 випадки/ 1380 щеплень;
Чернівецька область – 360 випадків/ 390 щеплень;
Чернігівська область – 705 випадків/ 380 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 286 647 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) 2 особи.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я очікує, що Україна отримає 4,9 млн доз вакцини від коронавірусу у квітні-травні, а загалом до кінця року - до 37 млн доз.