Від початку вакцинальної кампанії в Україні від коронавірусу щеплено 286 647 осіб

У п’ятницю, 2 квітня в Україні від коронавірусу вакцинували 18 814 людей.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Щеплення проводилось 162 мобільними бригадами з імунізації та 769 пунктами щеплення.

До листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 399 032 людини.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

м. Київ – 2 053 випадки/ 2 060 щеплень;

Вінницька область – 612 випадків/ 840 щеплень;

Волинська область – 445 випадків/ 350 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 433 випадки/ 1 320 щеплень;

Донецька область – 749 випадків/ 570 щеплень;

Житомирська область – 642 випадки/ 810 щеплень;

Закарпатська – 393 випадки/ 440 щеплень;

Запорізька область – 754 випадки/ 930 щеплень;

Івано-Франківська область – 332 випадки/ 684 щеплення;

Київська область – 1 366 випадків/ 270 щеплень;

Кіровоградська область – 144 випадки/ 480 щеплень;

Луганська область – 230 випадків/ 390 щеплень;

Львівська область – 1 538 випадків/ 1 160 щеплень;

Миколаївська область – 471 випадок/ 480 щеплень;

Одеська область – 1 521 випадок/ 830 щеплень;

Полтавська область – 774 випадки/ 860 щеплень;

Рівненська область – 690 випадків/ 540 щеплень;

Сумська область – 825 випадків/ 570 щеплень;

Тернопільська область – 673 випадки/ 420 щеплень;

Харківська область – 1 470 випадків/ 1 930 щеплень;

Херсонська область – 274 випадки/ 50 щеплень;

Хмельницька область – 1 144 випадки/ 680 щеплень;

Черкаська область – 743 випадки/ 1380 щеплень;

Чернівецька область – 360 випадків/ 390 щеплень;

Чернігівська область – 705 випадків/ 380 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 286 647 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) 2 особи.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я очікує, що Україна отримає 4,9 млн доз вакцини від коронавірусу у квітні-травні, а загалом до кінця року - до 37 млн доз.