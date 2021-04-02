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У Києві за добу госпіталізували найбільше хворих з ковідом від початку пандемії

Заповненість ліжок в комунальних медзакладах столиці майже 81%.

У Києві за добу госпіталізували найбільше хворих з ковідом від початку пандемії
Фото: kyivcity.gov.ua

Минулої доби у столиці госпіталізували 189 пацієнтів з коронавірусною недугою і 546 з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Тобто загалом у стаціонари медзакладів за добу потрапили 735 людей.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Кількість хворих на COVID, госпіталізованих та летальних випадків не зменшується. 1 164 інфікованих виявили в місті минулої доби, померли 46 людей - 25 жінок та 21 чоловік. Госпіталізували 189 хворих на коронавірус - це найбільша кількість за увесь період пандемії", - сказав він під час брифінгу.

За словами Кличка, зростає не тільки число госпіталізованих пацієнтів, а й кількість хворих у важкому стані та тих, які потребують кисневої підтримки.

Нині в стаціонарах медзакладів Києва лікуються 4 532 хворих на коронавірус, 40 з них діти. 3 116 пацієнтів перебуває у важкому стані, кисневу підтримку отримують 3 708 людей, 60 хворих - під апаратами ШВЛ.

Заповненість ліжок в комунальних медзакладах Києва становить майже 81%.

Водночас за минулу добу подолав коронавірус 571 мешканець столиці.

Найбільше нових випадків ковіду 1 квітня виявили в Оболонському (180), Дарницькому (160) та Дніпровському (150) районах.

Від початку пандемії в столиці зафіксовано 164 605 випадків коронавірусної недуги, з них 3 495 - летальні. Одужали від ковіду 106 788 киян.

Нагадаємо, з понеділка, 5 квітня, столиця закриває всі школи і дитячі садочки. Увесь громадський транспорт - і наземний, і метро - працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.

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