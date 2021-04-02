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Миколаїв переводить школи на "дистанційку", транспорт курсуватиме тільки вранці та ввечері

Проїхатися в громадському транспорті можна буде за перепустками. 

Миколаїв переводить школи на "дистанційку", транспорт курсуватиме тільки вранці та ввечері
Фото: КМДА

Від суботи, 3 квітня, в Миколаєві зупиняють громадський транспорт у денний час. З понеділка, 5 квітня, школи будуть повністю переведені на дистанційне навчання.

Відповідні рішення міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалить 2 квітня, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

За його словами, з 3 квітня пасажирський транспорт в Миколаєві курсуватиме за графіком - від 6:30 до 9:00 та від 16:30 до 19:00. Проїзд, як і раніше, буде за перепустками.

Крім того, з 5 квітня школярі 1-11 класів будуть навчатися дистанційно. Дитячі садки перейдуть на роботу виключно з дітьми співробітників критичної інфраструктури міста. Очікується, що наповненість дітей у дитсадках скоротиться до 25%.

Обмеження діятимуть до виходу міста з "червоної" зони епідеміологічної небезпеки.

Як повідомляли, Миколаїв посилив карантинні обмеження ще з 24 березня.

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