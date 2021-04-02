Друга людина в Україні завершила вакцинацію від коронавірусу

Першою дозою щепили вже майже 268 тисяч українців.

За минулу добу, 1 квітня, в Україні 19 097 осіб отримали першу дозу щеплення проти коронавірусу. Одна людина отримала другу дозу препарату, всього в Україні завершили вакцинацію двоє людей.

Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу щеплено 267 833 людини, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Найбільшу кількість щеплень за минулу добу зробили в Києві (1 710), Черкаській (1 440), Дніпропетровській (1 340), Львівській (1 160) і Харківській (1 030) областях.

Вакцинація проводилося 147 мобільними бригадами з імунізації та 791 пунктом щеплення.

Станом на 1 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 393 078 людей.

Як повідомляли, перша людина в Україні завершила вакцинацію від ковіду 16 березня. Наступного дня Міністерство охорони здоров'я вирішило збільшити інтервал між введенням першої та другої доз вакцини проти коронавірусу CoviShield від AstraZeneca з 28 днів до 90 днів. Це пояснили результатами дослідження, згідно з яким після двох стандартних доз, введених з інтервалом 12 тижнів або довше, ефективність вакцини зростає.

Міністерство охорони здоров'я очікує, що Україна отримає 4,9 млн доз вакцини від коронавірусу у квітні-травні, а загалом до кінця року - до 37 млн доз.

Поки що Україна отримала 500 тис. доз вакцини AstraZeneca/CoviShield та 215 тис. доз вакцини Sinovac/CoronaVac (яку поки що не використовують).

Нагадаємо, у ВООЗ відзначають "неприйнятно повільні" темпи вакцинації проти коронавірусу COVID-19 у країнах Європи. Так, лише 10% населення регіону отримали одну дозу вакцини, і лише 4% завершили процес щеплення.