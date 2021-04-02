В Україні добовий рекорд захворюваності і смертності від ковіду з початку пандемії

Протягом 1 квітня в Україні провели 58 944 ПЛР-тестувань і виявили 19 893 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зафіксовано 433 пов’язані з ковідом летальні випадки. Це найвищі добові показники з початку пандемії.

Як повідомляє пресслужба МОЗ, 1 квітня захворіли 834 дитини та 484 медпрацівники. Госпіталізовано 5 040 осіб з коронавірусом, 10 287 пацієнтів одужали.

Найбільша кількість підтверджених випадків за минулу зареєстрована у Львівській (1 668), Одеській (1 608), Харківській (1 494), Хмельницькій (1 351) та Дніпропетровській (1 178) областях.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 1 711 630 осіб, 1 333 370 із них одужали, 33 679 померли.

Нагадаємо, KSE спрогнозувала стабілізацію захворюваності на ковід в Україні протягом двох тижнів.

Учора міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що у двох областях України зафіксовано південноафриканський штам коронавірусу.