Pfizer заявила, що її вакцина захищає від COVID-19 впродовж шести місяців

Також підтверджено ефективність цієї вакцини проти "південноафриканського" штаму.

Вакцина від коронавірусу Pfizer/BioNTech надає захист упродовж шести місяців. Такі результати третьої фази тестування оприлюднили в компанії в четвер, передає Голос Америки.

"Вакцина була на 100% ефективною проти тяжкого перебігу хвороби, у відповідності до визначення Центрів США з контролю над захворюваннями (CDC) та на 95,3% ефективною проти тяжкого перебігу захворювання на COVID-19, у відповідності до визначення Адміністрації США з контролю над продуктами харчування та ліками", - йдеться в повідомленні компанії.

Також зазначається, що вакцина є ефективною проти штаму коронавірусу В.1.135, поширеного в Південній Африці. Раніше дослідники висловлювали побоювання, що цей штам може не реагувати на вакцину.

Раніше Центри США з контролю над захворюваннями (CDC) підтвердили ефективність вакцин виробництва Pfizer та Moderna на рівні 90% для запобігання коронавірусної хвороби.

У дослідженні CDC взяло участь 3 950 осіб, які після вакцинації регулярно робили тест на коронавірус. Навіть після першої дози вакцини, ризик захворювання зменшився на 80%, йдеться в дослідженні, результати якого було опубліковано в понеділок.

Вакцинація також запобігає асимптоматичним випадкам COVID-19, йдеться в дослідженні.

Як повідомляли, Pfizer заявила про 100%-ву ефективність своєї вакцини серед підлітків.

Найближчими тижнями Україна має отримати 117 тисяч доз Pfizer в межах програми справедливого розподілу вакцин COVAX, а до червня - ще 1 млн доз.