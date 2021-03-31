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У Києві через ковід можуть обмежити роботу громадського транспорту і закрити дитсадки

Мер поскаржився, що кияни не хочуть носити маски і катаються містом без потреби.

У Києві через ковід можуть обмежити роботу громадського транспорту і закрити дитсадки
Фото: Макс Требухов

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столична влада розглядає можливість посилення карантинних обмежень.

"Ми зараз слідкуємо і за ситуацією в навчальних та виховних закладах, і загалом за динамікою захворюваності та госпіталізацій. Якщо ситуація не покращиться, міська влада буде змушена запровадити більш суворі обмеження. Ідеться в першу чергу про роботу садочків та шкіл і роботу громадського транспорту", - сказав він на брифінгу у середу.

Кличко також поскаржився, що кияни не хочуть дотримуватися чинних обмежень, без потреби катаються містом і ходять без масок.

"А потім у нас стоять черги швидких під лікарнями, де помирають до 40 хворих щодоби. Як ще пояснювати, щоб люди зрозуміли?" - сказав мер.

Нагадаємо, що, за офіційними даними МОЗу, в Києві найгірша ситуація в Україні з місцями у лікарнях. В столичних закладах зайнято вже 86% ліжок з киснем, а загалом заповненість ліжок - майже 80%.

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