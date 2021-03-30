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Мобільний госпіталь для хворих на ковід у Богородчанах почали згортати

Намети відправлять в регіон з більшим спалахом.

Мобільний госпіталь для хворих на ковід у Богородчанах почали згортати
Фото: if.dsns.gov.ua

Мобільний госпіталь для хворих на ковід у селищі Богородчани на Івано-Франківщині, який розгорнули в кінці лютого, припинив роботу через зменшення захворюваності.

"Мобільний госпіталь починають згортати. Зараз працюють бригади", - розказав "Укрінформу" головний лікар Богородчанської центральної лікарні Іван Коляджин.

За його словами, тиждень тому медики перевели до лікувального корпусу Богородчанської лікарні останнього пацієнта з мобільного госпіталю.

Зараз у лікарні розгорнуті 250 ліжкомісць для пацієнтів з коронавірусною інфекцією. На лікуванні перебувають 100 хворих.

"Хворі поступають з важким перебігом коронавірусної інфекції. Якщо восени їх лікування тривало 10-12 днів, то тепер 18-25 днів", - сказав лікар.

Нагадаємо, що за останню добу в Івано-Франківській області зареєстрували менше 300 нових випадків коронавірусної хвороби, в тому числі у Богородчанському районі - тільки один.

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