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В українській армії зафіксовано ще дві смерті від коронавірусу

Загалом у ЗСУ зафіксовано 57 пов’язаних з ковідом смертей.

В українській армії зафіксовано ще дві смерті від коронавірусу
Фото: EPA/UPG

У Збройних Силах України від ускладнень коронавірусної недуги померло ще двоє осіб. Таким чином кількість летальних випадків серед військовослужбовців зросла до 57-ми.

Про це повідомили в Командуванні Медичних сил ЗСУ.

Один з працівників Збройних сил з 16 березня перебував на стаціонарному лікуванні в Одеській міській інфекційний клінічний лікарні, другий - з 3 березня у Кам’янка-Бузький центральній районній лікарні.

"Не зважаючи на проведену терапію 27 березня стан їх здоров’я різко погіршився. Проведені реанімаційні заходи не мали успіху. Біологічна смерть одного з них була зафіксована 27 березня, а іншого 28 березня. Інформація про зазначені випадки надійшла до Командування Медичних сил Збройних Сил у ввечері 28 березня", - сказано в повідомленні.

За минулу добу у ЗСУ зареєстровано 48 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Госпіталізовано 6 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 18785 осіб отримали одну дозу вакцини, з них 2 153 військові медики. За минулу добу проти COVID-19 щеплено 168 осіб.

Нагадаємо, 27 березня командування Медсил повідомило, що від коронавірусу померли двоє військових на Київщині.

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