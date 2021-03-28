У Києві на ковід захворіли ще 347 осіб

У Києві за минулу добу, 27 березня зафіксували 374 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Серед них: 205 жінок віком від 21 до 90 років, 144 чоловіки віком від 18 до 90 років, 25 дівчаток від 3 до 17 років та 15 хлопчиків від 1 до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (120), Дарницькому (110) та в Оболонському (60).

45 осіб госпіталізували. Померло 35 людей.

Одужало 284 киян.

З початку пандемію у Києві зафіксовано 159 367 випадків ковіду, від коронавірусу померло 3309 осіб, одужала – 104 901.

Зараз в українській столиці інфіковані 51 157 людей.

Нагадаємо, за минулу добу, 27 березня в Україні було зафіксовано 11 932 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 564 дитини та 181 медпрацівник. Летальних випадків – 203.