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МОЗ зменшив кількість “червоних” регіонів до 10

“Помаранчевими” стали Рівненська, Черкаська та Чернігівська області.

МОЗ зменшив кількість “червоних” регіонів до 10
Фото: armyinform.com.ua

Міністерство охорони здоров'я України зменшило кількість “червоних" карантинних регіонів з 13 до 10.

Про це свідчать оновленні індикаторні показники для визначення регіонів зі значним поширенням ковіду, оприлюднені на сайті МОЗу.

“Помаранчевими” стали Рівненська, Черкаська та Чернігівська області.

На Рівненщині кількість випадків госпіталізації хворих на коронавірус при встановленому показнику не більше 60 на 100 тис. населення перевищує 65, на Черкащині – 74 і Чернігівщині – 88.

У “червоній зоні” залишилися: Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька області.

У "зеленій" зоні немає жодного регіону України.

Водночас, нагадаємо, згідно з рішенням засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС у Чернігівській області з понеділка, 29 березня буде встановлено “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення коронавірусу.

“Червоний” рівень встановлюється на рівні регіонів, якщо протягом трьох днів перевищено 2 або більше показників:

1) завантаженість ліжок, забезпечених постачанням медичного кисню у визначених закладах охорони здоров’я – більше 65%,

2) кількість тестувань методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – менше 300,

3) кількість госпіталізацій протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – більше 60,

4) коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – більше 20%,

5) зростання госпіталізацій протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом – більше 50%/.

“Червоний” рівень епідемічної небезпеки визначається рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС за ініціативи Міністра охорони здоров'я протягом 48 годин.

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