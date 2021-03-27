Через ускладнення від ковіду померло двоє українських військових

У Збройних Силах України від ускладнень, спровокованих ковідом, померло ще двоє осіб. Таким чином кількість летальних випадків серед військовослужбвоців зросла до 55.

Про це повідомила пресслужба Командування медичних сил ЗСУ.

Обидва військвих перебували на стаціонарному лікуванні у цивільних лікарнях Київщини.

“Не зважаючи на проведену терапію стан їх здоров’я різко погіршився. Проведені реанімаційні заходи не мали успіху. Біологічна смерть одного з них була зафіксована 25.03, а іншого 26.03. Інформація про зазначені випадки надійшла до Командування Медичних сил Збройних Сил у ввечері 26.03”, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, за минулу добу, 26 березня в українській армії зареєстровано 251 новий випадок захворювання на ковід. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 26 осіб.

Станом на 27 березня ковідом хворіє 2528 українських військових, всього за час пандемії одужало 17 966 осіб. На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 638 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 18 266 осіб отримали 1 дозу вакцини. З них 2138 військових медиків.

Нагадаємо, за минулу добу, 26 березня в Україні зафіксували 17 424 нових випадків коронавірусу. Летальних випадків – 290.