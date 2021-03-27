Ситуація з COVID-19: у МОЗ назвали умову зупинки транспорту

"Головне, щоб не було колапсу медичної системи".

Кабінет міністрів України може зупинити транспорт в разі виходу ситуації з COVID-19 з-під контролю.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Якщо ситуація буде виходити з-під контролю, то окремим рішенням уряду ми можемо зупинити транспорт. Головне, щоб не було колапсу медичної системи, це основний показник. Зараз дуже важливо дотримуватися карантинних обмежень", - сказав міністр.

Він додав, що при ухваленні рішень щодо запровадження епідемічних обмежень МОЗ доводиться “балансувати між епідеміологією і життям країни, бізнесом”.

“Ми поки дивимося на ситуацію", - зазначив очільник МОЗ.

Нагадаємо, раніше у міністерстві повідомили, що поставки вакцин в рамках глобальної програми COVAX очікуються в кінці поточного або на початку наступного місяця.