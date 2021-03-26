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За добу в Україні зафіксували 18 132 нові випадки ковіду

Померли 326 пацієнтів, одужали 7 138 осіб.

За добу в Україні зафіксували 18 132 нові випадки ковіду
Фото: EPA/UPG

За минулу добу в Україні зафіксували найбільшу за час епідемії кількість захворілих на ковід - 18 132. Зокрема, захворіли 923 дитини та 435 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 4 826 осіб. Померли 326 пацієнтів. Одужали 7 138 осіб. За добу було здійснено 119 087 тестувань, зокрема методом ПЛР – 53 495.

За весь час пандемії захворіло 1 614 707 осіб, одужало 1 290 158. Від ускладнень захворювання померла 31 461 особа. Усього було проведено 7 889 544 ПЛР-тестування.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 545), Дніпропетровській (1 358), Львівській (1 304), Харківській (1 204) областях і м. Київ (1 164).

За добу отримали щеплення 18 738 людей. Від початку вакцинації отримали щеплення 174 325 людей, з них отримали 1 дозу 174 324 особи, а завершила вакцинацію (2 дози) одна особа.

Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

Кількість захворювань у регіонах за добу та кількість щеплень :

  • м. Київ – 1 164 випадки/ 1 850 щеплень;
  • Вінницька область – 848 випадків/ 1 150 щеплень;
  • Волинська область – 356 випадків/ 360 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 1 358 випадків/ 1 380 щеплень;
  • Донецька область – 725 випадків/ 130 щеплень;
  • Житомирська область – 891 випадок/ 780 щеплень;
  • Закарпатська – 429 випадків/ 510 щеплень;
  • Запорізька область – 519 випадків/ 510 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 402 випадки/ 918 щеплень;
  • Київська область – 1 139 випадків/ 1 380 щеплень;
  • Кіровоградська область – 193 випадки/ 630 щеплень;
  • Луганська область – 131 випадок/ 280 щеплень;
  • Львівська область – 1 304 випадки/ 1 050 щеплень;
  • Миколаївська область – 534 випадки/ 760 щеплень;
  • Одеська область – 1 545 випадків/ 330 щеплень;
  • Полтавська область – 669 випадків/ 690 щеплень;
  • Рівненська область – 554 випадки/ 670 щеплень;
  • Сумська область – 633 випадки/ 1 100 щеплень;
  • Тернопільська область – 627 випадків/ 820 щеплень;
  • Харківська область – 1 204 випадки/ 480 щеплень;
  • Херсонська область – 177 випадків/ 950 щеплень;
  • Хмельницька область – 1 040 випадків/ 240 щеплень;
  • Черкаська область – 704 випадки/ 1 000 щеплень;
  • Чернівецька область – 587 випадків/ 330 щеплень;
  • Чернігівська область – 399 випадків/ 440 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Щеплення проводилось 168 мобільними бригадами з імунізації та 483 пунктами щеплення.

Станом на 25 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 349 713 людей.

Нагадаємо, 24 березня в Україні виявили 16 669 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Від наслідків ковіду померли 362 пацієнти. Це також найбільший показник за весь час пандемії для України.

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