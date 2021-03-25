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Головний санлікар Ляшко, який заразився коронавірусом після щеплення, перехворів у легкій формі

Другу дозу вакцини чиновник отримає тільки через шість місяців.

Головний санлікар Ляшко, який заразився коронавірусом після щеплення, перехворів у легкій формі
Фото: Укрінформ

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, який заразився коронавірусом через два тижні після щеплення, перехворів у легкій формі.

"Друзі, одужав та повернувся до роботи. Як і прогнозував, перебіг хвороби був легкий, без ускладнень", - повідомив Ляшко в фейсбуці.

Він перебував на лікарняному 10 днів. 

"Відповідно до стандарту надання медичної допомоги при Covid-19 перебував на лікарняному до відсутності клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом 3 днів, рахуючи з 10 дня від дати появи симптомів, без лабораторного обстеження. У такому випадку здавати повторно ПЛР-тест не потрібно", - написав Ляшко.

Він підкреслив, що інфікуватися після щеплення можливо, але хвороба протікатиме легше.

Ляшко також повідомив, що другу дозу вакцини отримає через шість місяців

"Відповідно до рекомендацій фахівців НТГЕІ [Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики] ми збільшили термін введення другою дози до 90 днів, з метою підвищення ефективності імунобіологічного препарату AstraZeneca/Covishield відповідно до інструкції виробника. У моєму випадку друга доза вакцини вже буде через 6 місяців", - написав санлікар.

Нагадаємо, головний санлікар Ляшко 2 березня вакцинувався від коронавірусу препаратом Covishield розробки AstraZeneca індійського виробництва. Процес вакцинації транслювався в ефірі.

15 березня він повідомив про те, що заразився коронавірусом, попри отримане щеплення.

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