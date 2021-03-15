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Головний санлікар Ляшко захворів на ковід через два тижні після вакцинації

Він пояснив, що минув лише 13 день після щеплення, коли з’явилися симптоми.

Головний санлікар Ляшко захворів на ковід через два тижні після вакцинації
Фото: Макс Требухов

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко захворів на коронавірус.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"Отримав позитивний ПЛР на ковід. Потрапив у той період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований. Як показує аналіз даних клінічних досліджень, ефективність вакцини після одноразової стандартної дози становить 76% з 22 по 90 день. Рівень антитіл зберігається протягом цього періоду з мінімальним зниженням. У мене був лише 13 день після щеплення, коли з’явилися симптоми, тому зрада відміняється", - пояснив Ляшко.

Він також висловив упевненість, що завдяки вакцинації перебіг хвороби мине без ускладнень і незабаром він зможе повернутися до роботи.

"Окремо хочу зазначити, що всі вакцини проти COVID-19 у першу чергу розроблені та протестовані на полегшення перебігу хвороби без ускладнень для здоров’я", - наголосив Ляшко.

Нагадаємо, головний санлікар Ляшко 2 березня вакцинувався від коронавірусу препаратом Covishield розробки AstraZeneca індійського виробництва. Процес вакцинації транслювався в ефірі.

Раніше того ж дня президент Володимир зробив щеплення на території військового мобільного госпіталю №59 разом з військовими медиками та військовослужбовцями. Першим із чиновників вакцинувався міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Наразі в Україні вакцинується лише перша пріоритетна група - медичні працівники і військові. Водночас з одного відкритого флакона вакцину можуть отримати 10 людей. Після відкриття флакон не може зберігатися довше за 6 годин. Тому в МОЗ дозволили вакцинуватися громадським, релігійним і культурним діячам залишками вакцини та проводити публічні вакцинації — «щоб популяризувати щеплення і підняти довіру людей».

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