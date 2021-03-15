Лікар-уролог з Португалії: «Якщо у сім’ї є жінки з онко грудей, то чоловіки мають обстежуватися на рак простати раніше» 

Про допомогу українським військовим, про сексуальне і репродуктивне здоров’я чоловіків, про лікування онкопацієнтів, а також про роботу під час пандемії — в інтерв’ю LB.ua

Анатолій Сандул спеціалізується на реконструктивній урології та лікування раку простати. Він родом з Хмельниччини, навчався в Чернівцях, але ось уже двадцять років працює в Госпіталі Святої Марії у Португалії. До України почав навідуватися кілька років тому, аби оперувати військових . Спочатку приїздив до шпиталю Державної прикордонної служби, потім до Головного військового клінічного госпіталя , нині — на запрошення приватної клініки «Добробут». Також Анатолій Сандул проводить навчальні операції для українських лікарів.

Лікар-уролог Анатолій Сандул на інтерв’ю йде одразу з операційної і ледь встигає зняти шапочку для волосся перед початком. На обличчі видніються глибокі червоні сліди від маски — операція тривала близько п’яти годин. Весь цей час медики провели на ногах допомагаючи 16-річному підлітку після автомобільної аварії.

Фото: Макс Требухов

Ви пам’ятаєте першого військового, якого прооперували в Україні?

Так, це було два роки тому в Головному військовому клінічному госпіталі, на хлопця наїхала вантажівка. КрАЗ фактично роздавив кістки тазу з відривом уретри. Йому надали першу допомогу, а потім доправили до Києва на планове лікування. У нього була трубочка під’єднана до сечового міхура, він через неї мочився. Ми відновили нормальний прохід уретри, нормальне сечовипускання.

Загалом ми прооперували шістьох бійців, з відколи я почав приїжджати в Україну. Це лише ті, чиї травми були отримані безпосередньо на полі бою. Але таких оперативних втручань також потребує і велика кілька цивільних.

На скільки взагалі складно обговорювати з військовими тему чоловічого здоров’я?

Взагалі усім чоловікам важко спілкуватися на тему сексуального життя. Вони досить рідко говорять про свої проблеми. Але наприклад хвороби, що пов’язані з сексуальною дисфункцією, надзвичайно поширені. Військові, яких ми оперували — переважно молоді хлопці, не старші 25 років, і дехто з них мав важкі травми. Вони не мають ерекції, у них порушене сечовипускання.

Ми можемо відновити сексуальну функцію людини, але для цього потрібно встановити протези. Є спеціальні пенільні гідравлічні протези, які активовуються маленьким насосом, і таким чином людина може вести нормальне сексуальне життя. Але проблема в коштах, адже ці протези дорогі, і бажано, якби військовим фінансово допомогала б держава.

Фото: armyinform.com.ua Анатолій Сандул (в центрі) під час проведення операції в урологічному відділенні Головного військового клінічного госпіталю Міністерства оборони України

Як ви пояснюєте такі речі пацієнтам?

Це нормальний діалог. Я розповідаю усе як є — який буде доступ, які ускладнення, які віддалені наслідки. Наприклад, ми зараз оперували хлопчика 16 років після автомобільної аварії. У нього так само перелом кісток тазу з відривом уретри, мочився він через трубочку в животі, у нього немає ерекції. Дитині важко пояснити усі нюанси, адже особливо активного статевого життя в нього ще немає. Дорослі чоловіки це краще усвідомлюють.

Три місяці тому ми оперували військового в госпіталі, також після важкої травми — на нього впала бетонна стіна. Він сильно переживав за еректильну функцію, адже вони зникла. Він був засмучений, очікував від операції набагато кращого результату. Але для відновлення сексуальних функції потрібен знову ж таки протез. Іншого виходу немає.

Чи говорите ви в таких ситуаціях з родичами?

Зазвичай пацієнти приходять самі. Був лише один, який був з дружиною, адже питання репродуктивного здоров’я важливо обговорювати з подружжям.

Моя задача, як лікаря, допомогти відновити функції сечостатевої системи пацієнта. Чим якісніше і швидше я зроблю це, тим краще.

Але в Україні є проблеми, пов’язані не лише з фінансуванням подібних операцій. Пенільні протези не зареєстровані, немає дозволу на їх продаж. Вони зареєстровані в Європі, але ми їх не можемо використовувати тут, оскільки продукт не має свого представництва. Я контактував з одним виробників протезів Boston Scientific, вони відповіли, що знаходяться в процесі реєстрації продукту, але процедура тривала. Навіть до 2022 року вони не встигнуть її завершити.

А в Португалії як з цим?

В Португалії усі протези фінансує держава, тобто для пацієнта це безкоштовно. Хворий надходить в лікарню, отримує комплексне лікування і більше нічого не платить. Люди просто протягом усього життя роблять внески на соціальні відрахування, а потім лікуються безкоштовно.

Фото: Макс Требухов

Чи проводили ви взагалі для українських військових таке протезування?

Тут — ні. З України загалом на лікування в Португалію їздять українці, але не військові. На рік це двоє-троє пацієнтів. Звісно, є випадки постановки протезів Boston Scientific в Україні, але неофіційно. У таких випадках протези не мають гарантії.

Ви також працюєте з онкопацієнтами. Яка взагалі ситуація з урологічними обстеженнями на рак у чоловіків?

Кожна країна має свої скринінгові програми ранньої діагностики і виявлення раку простати. Загалом, усі чоловіки від 50 років мають бути обстежені. Це означає здати аналіз на рівень простато-специфічного антигену і проконсультуватися з урологом, якщо немає родичів, батька чи брата, з раком простати. Якщо ж є родичі першої лінії, то діагностику треба робити раніше, з 45 років.

Є зв’язок також між раком простати і раком молочної залози, та він поки що точно не встановлений. Але публікуються дослідження, у яких йдеться про те, що якщо у родині є жінки з онкологією грудей, то чоловіки мають обстежуватися раніше і частіше.

Наскільки обстеження простати табуйована тема для чоловіків?

Чоловіки бояться урологічного обстеження, оскільки думають, що це досить болісна процедура (дослідження показують, що ректальний огляд є радше некомфортним, ніж болючим, а біль під час процедури може свідчити про запалення або вказувати на наявність хвороби — авт.). Чоловіки вважають так — якщо вони прийдуть на прийом до лікаря і хтось їх побачить, то усі думатимуть, що в них проблеми в ліжку. Тому вони досить скритні і не хочуть розповідати про свої проблеми, хоч про це і потрібно говорити.

Європейська та українська асоціації урологів кожного листопада проводять місяць обізнаності чоловіків про рак простати. В Європі це називається Movember, а в Україні — Вусопад. У цей місяць влаштовують безліч акцій, збирають кошти, інформують про проблему, оскільки це найбільш поширений тип онкології серед чоловіків (за даними ВООЗ у 2018 році рак простати опинився на четвертому місці за кількістю діагностованих випадків після раку легень, грудей та колоректального раку; водночас в Україні діагностується лише близько восьми тисяч випадків раку простати за даними Національного інституту раку, тоді як в Португалії, де проживає в чотири рази менше людей, близько семи тисяч випадків — авт.).

Фото: пресслужба 'Добробуту'/ Олександр Аврамчук

Як ви говорите зі своїми пацієнтами про необхідність обстеження?

В Португалії дещо інший процес. У нас розвинена сімейна медицина, тому перша ланка, яка має контакт з пацієнтом — це сімейний лікар. Вони проводять всі скринінги і тести, до уролога направляють лише тоді, коли є якісь видимі зміни. Але первинних оглядів хворих спеціалізовані лікарі не проводять. Колоноскопія, мамографія, ехографія простати, ПСА — це все робить сімейний лікар. Тобто до уролога пацієнт потрапляє вже повністю обстежений.

Але оскільки ви хірург, ви все одно маєте пояснити, як проходитиме обстеження. Як це відбувається?

Так, потрібно все обов’язково пояснити. Коли до мене приходить хворий з раком простати, я пояснюю, які є варіанти лікування, і в державних клініках, і в приватних, я роз’яснюю усі ускладення, які можуть виникнути, тобто нетримання сечі і еректильна дисфункція. Я також розповідаю, як ці проблеми ми потім будемо вирішувати, чи потрібне протезування тощо. Звичайно, це важка розмова, як і з будь-якими онкологічними хворими.

В Україні пацієнтам з раком можуть призначати видалення простати. Наскільки радикальним є операційне втручання як метод лікування онкології?

Взагалі об’єм і необхідність оперативного втручання ми визначаємо тільки за результатами обстеження в залежності від агресивності раку. Є два шляхи лікування — або променева терапія, або хірургічне видалення. У випадку агресивного метастазованого раку у нас з хворим відбувається діалог, можуть бути присутніми члени сім’ї, я розповідаю, які є опції. Якщо хворий обирає операцію, я повністю малюю йому схему, як вона відбуватиметься, розказую, чого слід очікувати після.

Фото: Макс Требухов

Але звісно є випадки, коли рак метастазує в легені, в кістки, і тоді оперативне втручання нічого не покращить. Є інші варіанти — ми можемо назначити гормональну терапію і спостерігати за динамікою. В Португалії ці препарати також оплачує держава. Якщо є прогресія раку навіть під час прийому ліків, ми можемо змінити препарат. Це все відбувається ще до хіміотерапії. Коли пацієнт не відповідає на призначене лікування, його направляють до онколога і тоді вже призначається хімія.

Чи були у вас випадки, коли ви вже не могли ніяк допомогти пацієнту?

При ранній діагностиці рак простати виліковний. Оскільки у Португалії державна медицина дуже розвинена, майже немає таких випадків, коли пацієнту не можна допомогти. Навіть у випадку метастазованого запущеного раку простати завжди є паліативна медицина, куди ми можемо направити пацієнта, і там йому допоможуть жити без болю. Такі хворі потребують спеціалізованої допомоги психолога, онколога і анестезіолога. Працює ціла команда. Як наслідок — пацієнти отримують гідне життя в останні дні.

Як загалом за 20 років вашої роботи змінилося ставлення чоловіків до урологічних обстежень?

Більш літні чоловіки частіше соромляться звернень до уролога чи загалом до лікарів. Молоді звертаються частіше, думаю, це пов’язано з впливом Інтернету і більшою обізнаністю, вони багато читають про обстеження і скринінги.

Як ви думаєте, чому чоловіки рідко приходять на діагностику?

У Португалії також проблеми немає, адже рак простати діагностується на досить ранніх термінах, завдяки державним скринінговим програмам. Зі ста пацієнтів, які приходять на обстеження, лише у двох буде вже метастазований рак.

Звичайно, у зв’язку з пандемією онкопацієнти вимушено відстрочують лікування. Адже лікарні переповнені хворими на ковід і реанімаційні відділення зайняті.

Фото: EPA/UPG Черга з швидких, що перевозять пацієнтів з COVID-19, біля лікарні у Лісабоні, 27 січня 2021 р

Як взагалі через ковід змінилася ситуація з діагностикою неінфекційних хвороб у Португалії?

Дуже змінилася. Пацієнти бояться звертатися в лікарні, щоб не захворіти на ковід. Ургентні хворі, які все ж звертаються, часто роблять це запізно. Навіть пацієнти з болями в серці не звертаються, бо вважають, що краще посидіти вдома, щоб не захворіти. Але ж так можна померти від інфаркту. Зараз на телебаченні і у соцмережах проводяться інформаційні кампанії, аби пацієнти йшли на обстеження, якщо це необхідно. У нас є телефонна гаряча лінія «Здоров’я 24», куди будь-хто може зателефонувати і проконсультуватися. Там працюють спеціалісти, в основному медсестри, які приймають дзвінки і скеровують пацієнтів.

Я сам працюю в департаменті реконструктивної урології і департаменті раку простати. За останній місяць у нас всі планові оперативні втручання були скасовані. Рак простати — це злоякісне утворення, але найчастіше це не та хвороба, яку потрібно оперувати вже завтра. Ми надаємо допомогу тільки ургентним пацієнтам, або тим онкопацієнтам, які не можуть чекати.

Черга на операції надзвичайно велика. На даний момент у моєму відділенні 602 пацієнти чекає на операції, з них 150 — ургентні хворі. Звісно, і загалом є така тенденція в Португалії — медицина безкоштовна, пацієнти отримують усе необхідне, але чекати на лікування доводиться довго. Однак ковід і карантин погіршив ситуацію.

Фото: Макс Требухов

Що ще змінилося у роботі вашого відділення з початком пандемії?

З початком пандемії моє відділення фактично перестало існувати, адже всі ліжка були перепрофільовані під ковід. Ургентні хворі були переведені до інших відділень. Пацієнтам таку ситуацію важко пояснювати, адже не лише ковід вбиває людей. Хворі продовжують помирати від інсультів та інфарктів. Та політика країни така, і люди розуміють серйозність ситуації.

Наші консультації перейшли в режим онлайн і по телефону. Ми також проводили оперативні втручання в амбулаторному режимі для ургентних хворих.

Ви працювали з ковідними пацієнтами?

Ні, я не працював. Але молоді колеги йшли в ковідні відділення і там працювали. Якби ситуація погіршилася, то я би також долучився до роботи.

В піку другої хвилі пандемії було 16 тисяч випадків на 10 мільйонів населення Португалії (усього за час пандемії в Португалії виявили більше 811 тисяч випадків ковіду, 16,5 тисяч людей померло — авт.). Це дуже багато, смертність також надзвичайно висока. В інтенсивній терапії всього в Португалії було 500 місць до пандемії і вони усі були заповнені. Поступово цю кількість місць збільшили до 900 і вони також заповнилися дуже швидко.

Зараз, завдяки локдауну, у Португалії кількість хворих на ковід зменшується. Всього фіксується десь півтори тисячі випадків на день. Але досі всі кафе, ресторани, кінотеатри закриті на карантин до 31 березня. Люди пересуваються вулицею лише за необхідності, не можна переїжджати з одного району в інший. Але лікарі мають дозвіл на пересування. У Португалії медики переважно не працюють лише в одній клініці і мають багато їздити.

Фото: EPA/UPG Пусті вулиці Лісабону, 22 січня 2021 р.

Ви знаєте, як скоро ваше відділення зможе повернутися до нормальної роботи?

З 1 березня моє відділення поступово відновлює свою роботу, оскільки хворих на ковід меншає і загалом, і у лікарні. Але неургентних пацієнтів ми консультуємо поки що тільки онлайн. Контакт наших пацієнтів з іншими хворими ми намагаємося зменшити наскільки це можливо.

Як ви думаєте, скільки може пройти ще часу для того, щоб лікарні повернулися у робочий стан докарантинних часів?

Це все залежить від швидкості вакцинації. Я вакцинувався, оскільки всі медики щепилися в першу чергу. В ЄС вакцинація стартувала 27 грудня і відбувалася дуже швидко. Вакцинація абсолютно добровільна, і всі мої колеги зробили щеплення. Ті, хто перехворів, робили аналіз на титр антитіл, і якщо він низький, то вони теж вакцинувалися.

Я отримав першу дозу Pfizer 28 грудня, а 21 січня — другу дозу. Після першої все добре було, а після другої дози була температура, слабкість. Але я випив жарознижуючі препарати, добу перечекав і все стало добре.