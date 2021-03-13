Ляшко розповів, як вакцинуватимуть літніх українців

"Навіть до однієї людини приїдуть і будуть робити щеплення. Прямо на дому".

Літніх людей, яким складно пересуватися, вакцинуватимуть від COVID-19 удома. До них скеровуватимуть мобільну бригаду.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Ми наближаємо для людей похилого віку місце проведення щеплення до місця їхнього проживання. До маломобільних людей ми скеровуватимемо мобільну бригаду, щоб зробити щеплення на дому разом з людьми, які займаються їх опікою. І це буде наша стратегія імунопрофілактики - наблизити місце щеплення до місця проживання людини", - розповів він в інтерв’ю НВ.

Ляшко сказав, що мобільна бригада буде приїжджати до якогось конкретного під'їзду і ходити по квартирах.

"Навіть до однієї людини приїдуть і будуть робити щеплення. Прямо на дому", - зазначив Ляшко.

За його словами, багато що залежатиме від продукту, який буде використовуватися.

"Зараз ми використовуємо десятидозні флакони. У подальшому, якщо, наприклад, вакцина Sinovac приїде, то це буде доза - шприц. Тобто одна доза в шприці відразу вже запакована. Її для таких цілей використовувати раціональніше, економніше, менше коефіцієнт розливу. Тому, якщо вона надійде, ми переглянемо нашу дорожню карту і скажемо, що ось тут ми пріоритезуємо, нарощуємо мобільні бригади, і вони поїдуть працювати саме з маломобільним населенням", - пояснив головний санітарний лікар.

Нагадаємо, 23 лютого Україна отримала 500 тис. доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca індійського виробництва. Через день в Україні стартувала кампанія вакцинації.

Наразі в Україні вакцинується лише перша пріоритетна група - медичні працівники і військові. Водночас з одного відкритого флакона вакцину може отримати 10 людей. Після відкриття флакон не може зберігатися довше за 6 годин. Тому в МОЗ дозволили вакцинуватися громадським, релігійним і культурним діячам залишками вакцини та проводити публічні вакцинації - "щоб популяризувати щеплення і підняти довіру людей".

Позапланово вже вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я Максим Степанов і головний санітарний лікар Віктор Ляшко.