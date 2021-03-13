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Поліція перевіряє "Буковель" на порушення карантину, - ЗМІ

Відпочивальники намагалисчя прорватися на підйомник.

Поліція перевіряє "Буковель" на порушення карантину, - ЗМІ
Фото: gorodok.rv.ua

В Івано-Франківській області поліція проводить перевірку гірськолижного курорту “Буковель” через отримані заяви про масові порушення карантину.

Про це пише Телеграм-канал “Коронавірус у регіонах” з посиланням на місцеві ЗМІ.

Так, відомо, що 12 березня правоохоронці не пускали людей на один з підйомників в "Буковелі".

За даними видань, відпочивальники спробували прорватися на підйомник, але поліція все ж заблокувала його роботу. Поліція цю інформацію не підтвердила.

Нагадаємо, 13 березня "Буковель" закрили на карантин. До такого рішення обласну владу спонукала вимога підприємців. Вони заявили про соціальну несправедливість, коли великі компанії працюють, а маленькі не можуть.

На території Поляницької ТГ будуть встановлені додаткові блок-пости. Безперешкодно зможуть пересуватися лише місцеві жителі або ті, хто працює у цьому населеному пункті.

З 26 лютого Івано-Франківська область перейшла у "червону зону" через новий спалах коронавірусної хвороби, який, за оцінками МОЗ, почався саме в "Буковелі".

Попри це, в "Буковелі" заявили, що курорт продовжить роботу під час нового локдауну. Траси не закриваються, готелі також працюватимуть. Кафе, бари і ресторани працюють тільки на виніс або адресну доставку. Масові заходи, концерти та розважальні програми скасовано.

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