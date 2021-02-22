МОЗ визнав Буковель причиною нової хвилі ковіду в Івано-Франківській області

"Це дав Буковель і іноземні туристи. Далі почало розходитися через місцеве населення".

Міністерство охорони здоров'я вважає, що новий спалах коронавірусної хвороби в Івано-Франківській області почався з гірськолижного курорту "Буковель".

Про це на форумі "Україна 30. Інфраструктура" сказав заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Ми очікували, що [нова хвиля] буде 5-10 лютого, але вона почалася трошки пізніше. За підрахунками пана Ляшка, нашого санітарного лікаря, це дав Буковель і іноземні туристи. І далі почало розходитися через місцеве населення", - сказав Тимошенко.

Він запевнив, що влада зробила все можливе, щоб взяти спалах під контроль, і висловив сподівання на стабілізацію ситуації найближчим часом.

"Ліжка знайшли, техніка є, кисень є - сподіваюся, що ми зіб'ємо цю хвилю. Ми готуємося і в інших областях також, тому що бачимо, що в Чернівцях починається підйом деякий, в Закарпатській області", - сказав заступник голови ОП.

Нагадаємо, що через критичну ситуацію з ковідом в Івано-Франківській області вперше з початку епідемії довелося розгортати мобільний госпіталь. На дорогах регіону повернули блокпости з поліцією, Нацгвардією та медиками.

З 22 лютого в області ввели жорсткі карантинні обмеження.