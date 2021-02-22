Філіппіни схвалили китайську вакцину Sinovac, але не будуть щеплювати нею медиків

Філіппіни схвалили використання китайської вакцини проти коронавірусу від компанії Sinovac Biotech, пише Reuters.

В той же час її використання буде мати певні обмеження - її не колотимуть медичним працівникам, які мають підвищений ризик заразитися на коронавірус.

Начальник місцевого управління з продовольства та медикаментів Роландо Енріке Домінго пояснив, що вакцина Sinovac показала меншу ефективність серед медиків в порівнянні зі здоровими особами віком 18-59 років.

"На думку наших експертів, ця вакцина не найкраща для них [медиків]", - сказав Домінго, пославшись на клінічні випробування в Бразилії (де цю вакцину кололи тільки медикам), Туреччині та Індонезії. Результати третього етапу клінічного дослідження вакцини Coronavac в Індонезії продемонстрували ефективність 65,3%, у Туреччині - 91,25% під час аналогічного випробування, а в Бразилії - трохи більше 50%.

Вакцина CoronaVac від китайської фірми Sinovac - третій препарат проти коронавірусу, дозволений до використання в Філіппінах. Країна отримає 600 тисяч доз цієї вакцини від Китаю у вигляді гуманітарної допомоги.

Як і Україна, Філіппіни також отримають 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech у рамках глобальної програми COVAX.

Нагадаємо, що в кінці грудня 2020 року Україна законтрактувала 1,9 млн доз вакцини компанії Sinovac. Крім того, з 2022 року її планує випускати на своєму заводі українська фірма "Лекхім".

В лютому 2021 року НАБУ відкрило справу для перевірки контракту на купівлю вакцини Sinovac. Детективи повинні з'ясувати, чи не було зловживань при закупівлі вакцини по 17,85 долара за дозу за допомогою приватної фірми-посередника.

Вакцина Sinovac Biotech (CoronaVac) випускається у шприці та зберігається при температурі від +2 до +8 градусів, тобто її можна зберігати у звичайному холодильнику.