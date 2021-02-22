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Ізраїль та Єгипет домовилися побудувати новий газопровід

Проєкт націлений на збільшення експорту газу в Європу.

Ізраїль та Єгипет домовилися побудувати новий газопровід
Архівне фото
Фото: EPA/UPG

Ізраїль та Єгипет в неділю, 21 лютого, домовилися побудувати новий газопровід. Угода була досягнута на зустрічі в Єрусалимі міністра енергетики Ізраїлю Юваль Штайніц з єгипетським міністром нафти і мінеральних ресурсів Тариком аль-Муллою.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Договір передбачає, що газ, видобутий на середземноморському родовищі "Левіафан", буде надходити на єгипетські заводи зі скраплення. Як повідомив представник ізраїльського уряду, проєкт націлений на збільшення експорту газу в Європу.

Нагадаємо, Родовище "Левіафан" в Східному Середземномор'ї у ізраїльських берегів було відкрито в 2010 році. Воно розташоване у 135 км на захід від Хайфи, за 47 км на південний захід від родовища Тамар. Глибина моря тут становить 1634 м. Експерти оцінюють його запаси природного газу в 535 млрд кубометрів.

У січні 2020 року Ізраїль розпочав експортувати видобутий з "Левіафана" газ в Єгипет по трубопроводу EMG між ізраїльським Ашкелон і єгипетським Ель-Аріш. Чи буде новий газопровід з'єднаний з EMG або безпосередньо зв'яже родовище з Єгиптом, - поки невідомо.

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