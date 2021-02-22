Не будуть використовувати тільки ті літаки, котрі оснащені двигунами Pratt&Whitney 400.

United Airlines виводить з експлуатації 24 літаки Boeing 777 після того, як у Денвері двигун почав розвалюватися у повітрі.

З експлуатації виводять тільки ті літаки, які оснащені двигунами Pratt&Whitney 400, пише CNN. Федеральна авіаційна служба вже анонсувала екстрені превірки Boeing 777 з такого типу двигунами.

"Згідно з вихідною інформацією, ми дійшли до висновку, що варто збільшити інтвервали перевірки для лопастей вентилятора, які є унікальними для цієї моделі двигуна і використовується винятково на Boeing 777", - повідомив представник авіаційної служби Стів Діксон.

У суботу рейс United Airlines вимушено повернувся до аеропорту через те, що невздовзі після взльоту в літака відмовив і почав розвалюватися двигун. Уламки обшивки впали в житловому районі. На борту перебувала 241 людина, пілотам вдалося успішно здійснити посадку.

Фото: Yahoo

Після інциденту влада Японії попросила всі авіакомпанії, які використовують Boeing 777, уникати її повітряного простору. Сама компанія Boeing підтримала це рішення і закликала призупинити експлуатацію літаків із двигунами Pratt & Whitney 400, додає BBC.

Виробник також повідомив, що загалом в світі є лише 69 Boeing 777 з такого типу двигунами.

Фото: Sun Sentinel Уламки впали в житловий квартал

Нагадаємо, що кілька років тому через декілька авіакатастроф припиняли експлуатацію Boeing 737 Max. У 2019 році модель зняли з виробництва після двох авіакатастроф. Перша трапилася у жовтні 2018 року в Індонезії. Індонезійські слідчі прийшли до висновку, що причиною стали механічні та конструктивні проблеми в системі поліпшення характеристик маневрування - вона у фоновому режимі змінювала дії пілота.

У березні 2019 року літак авіакомпанії Ethiopian Airlines цієї самої моделі розбився в Ефіопії, тоді загинули 157 осіб. Після другої катастрофи компанія вирішила зупинити експлуатацію моделі, а листопада Федеральне управління цивільної авіації США заборонило польоти цієї моделі літаків. Загалом дві катастрофи забрали життя понад 340 людей.

Уже у листопаді 2020 FFA дозволило комерційну експлуатацію Boeing 737 Max, який отримав нове програмне забезпечення. У грудні вперше з березня 2019 року літак Boeing 737 Max авіакомпанії American Airlines вилетів регулярним рейсом і здійснив рейс Маямі - Нью-Йорк.