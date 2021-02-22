United Airlines виводить з експлуатації 24 літаки Boeing 777 після того, як у Денвері двигун почав розвалюватися у повітрі.
З експлуатації виводять тільки ті літаки, які оснащені двигунами Pratt&Whitney 400, пише CNN. Федеральна авіаційна служба вже анонсувала екстрені превірки Boeing 777 з такого типу двигунами.
"Згідно з вихідною інформацією, ми дійшли до висновку, що варто збільшити інтвервали перевірки для лопастей вентилятора, які є унікальними для цієї моделі двигуна і використовується винятково на Boeing 777", - повідомив представник авіаційної служби Стів Діксон.
У суботу рейс United Airlines вимушено повернувся до аеропорту через те, що невздовзі після взльоту в літака відмовив і почав розвалюватися двигун. Уламки обшивки впали в житловому районі. На борту перебувала 241 людина, пілотам вдалося успішно здійснити посадку.
Після інциденту влада Японії попросила всі авіакомпанії, які використовують Boeing 777, уникати її повітряного простору. Сама компанія Boeing підтримала це рішення і закликала призупинити експлуатацію літаків із двигунами Pratt & Whitney 400, додає BBC.
Виробник також повідомив, що загалом в світі є лише 69 Boeing 777 з такого типу двигунами.
Нагадаємо, що кілька років тому через декілька авіакатастроф припиняли експлуатацію Boeing 737 Max. У 2019 році модель зняли з виробництва після двох авіакатастроф. Перша трапилася у жовтні 2018 року в Індонезії. Індонезійські слідчі прийшли до висновку, що причиною стали механічні та конструктивні проблеми в системі поліпшення характеристик маневрування - вона у фоновому режимі змінювала дії пілота.
У березні 2019 року літак авіакомпанії Ethiopian Airlines цієї самої моделі розбився в Ефіопії, тоді загинули 157 осіб. Після другої катастрофи компанія вирішила зупинити експлуатацію моделі, а листопада Федеральне управління цивільної авіації США заборонило польоти цієї моделі літаків. Загалом дві катастрофи забрали життя понад 340 людей.
Уже у листопаді 2020 FFA дозволило комерційну експлуатацію Boeing 737 Max, який отримав нове програмне забезпечення. У грудні вперше з березня 2019 року літак Boeing 737 Max авіакомпанії American Airlines вилетів регулярним рейсом і здійснив рейс Маямі - Нью-Йорк.