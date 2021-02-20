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США депортували в Німеччину 95-річного чоловіка, який був охоронцем у нацистському таборі

У 19-річному віці він був наглядачем за ув'язненими. 

США депортували в Німеччину 95-річного чоловіка, який був охоронцем у нацистському таборі
Фото: USA.ine

США депортували у Німеччину 95-річного мешканця Теннесі, який у роки Другої світової війни був охоронцем у нацистському таборі.

Фрідріха Карла Бергера вислали після того, як іміграційний суд визнав, що його "добровільна служба" в якості охоронця ув'язнених у концтаборі являла собою "допомогу нацистам у переслідуванні", пише CNN.

Вислання Бергера пояснюється поправкою Хольцмана, яка забороняє проживати на території США усім, хто брав участь у нацистських переслідуваннях.

Суд встановив, що чоловік у 1945 році був озброєним охоронцем у таборі Найенгамм. Ув'язненими були люди з СРСР, Нідерландів і Польщі, а такоє євреї, данці, французи та представники інших країн. 

Суд постановив, що Бергер визнає, що охороняв ув'язнених від втечі і не просив про те, щоб його перевели з табора на іншу службу. 

Повірений Бергера відмовився надавати коментарі щодо цього. Сам же чоловік ще у 2020 році, коли суд не виніс остаточного рішення в його справі, заявляв медіа, що провадження проти нього "будується на брехні". Він заявив, що тоді йому було 19 років і йому наказали працювати в таборі. Він також заперечував, що ніс службу озброєним. 

Нагадаємо, що кілька років тому США депортували у Німеччину охоронця концтабору з Коломиї Якуба Палія. Він був позбавлений американського громадянства, але продовжував мешкати у Штатах, аж поки суд не виніс відповідне рішення. 

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