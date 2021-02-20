У Росії повідомили про перші в світі випадки зараження пташиним грипом H5N8

У Росії виявили перші в світі випадки зараження людей пташиним грипом H5N8, хоча вірус між людьми ще не поширюється.

Про це завила глава Росспоживнагляду Анна Попова, пише bloomberg.com.

Торік у грудні цей грип знайшли у семи працівників птахофабрики на півдні країни.

Інформацію про них надіслано до Всесвітньої організації охорони здоров'я.

“Він не передається від людини до людини. Але тільки час покаже, як скоро майбутні мутації дозволять йому (грипу, – ред.) подолати цей бар'єр. Відкриття цього штаму тепер дає нам всім і всьому світу час підготуватися до можливих мутацій і можливість своєчасно відреагувати і розробити тести та вакцини”, – сказала вона.

За словами Попової, постраждалі перенесли захворювання легко та одужали.

“Хоча інфікування людей вірусами A (H5) зустрічається рідко і зазвичай виникає у людей, які контактували з хворими або мертвими інфікованими птахами (або середовищем їхнього проживання), воно може призвести до важких захворювань або смерті людей. Шість з 14 випадків пташиного грипу H5N6 серед людей, зареєстрованих з 2014 року, закінчилися летально”, – цитує видання сайт ВООЗ.

Нагадаємо, новий випадок грипу птиці субтипу Н5N8 зареєстували цього тижня у смт Клавдієво-Тарасове, Бучанського (Бородянського) району Київської області.