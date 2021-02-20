Байден повинен якомога швидше зателефонувати Зеленському, – Волкер

США повинні відновити стратегічне партнерство з Україною, а президент Джо Байден подзвонити президенту України Володимиру Зеленському.

Про це йдеться у колонці колишнього спеціального представника Державного департаменту США з питань України Курта Волкера на сайті "Центру аналізу європейської політики".

“Офіційний Вашингтон справедливо зосереджений на боротьбі з коронавірусом і пожвавленні економіки, а також на вирішенні питань расової та соціальної справедливості. Боротьба з конкуренцією з боку великих держав, особливо Китаю, домінує у позиції щодо національної безпеки. Решта світу покладає великі надії на повернення до традиційних моделей участі та лідерства Америки, але визнає, що новій адміністрації буде потрібен час, щоб все впорядкувати. Однак в Україні зростає занепокоєння, яке легко може розвіяти команда Байдена”, – написав він.

Волкер зазначив, що Президент Байден говорив з Володимиром Путіним про Україну лише за тиждень перебування на цій посаді, без попередніх консультацій з Україною, яка є жертвою російської агресії. “Він досі не розмовляв з президентом Зеленським, проте зателефонував главам майже 30 інших держав”, – сказав Волкер.

Президент Байден у заяві Білого дому підтвердив підтримку США українського суверенітету, але не вказав, що Сполучені Штати підтримують "територіальну цілісність" України. “Такий пропуск є критичним та вартим уваги в Україні, враховуючи продовження Росією окупації Донбасу та заяви про анексію Криму”, – підкреслив дипломат.

На думку Волкера, США можуть зробити кілька речей, які одночасно і продемонструють підтримку України, і забезпечать інтереси Сполучених Штатів.

Так, якомога швидше має відбутися телефонний дзвінок Байдена-Зеленського. “Обидва президенти не повинні ставати друзями, але важливо встановити контакти на рівні глави держави, задати тон співпраці між адміністраціями обох країн. Для України це стало критично важливим”, – зазначив він.

Волкер додав, що представник Білого дому повинен висловити обурення пропозицією довіреної особи Кремля щодо приєднання Донбасу до Росії. “Це “зондування грунту” Кремлем є незаконним на всіх рівнях, це – провокація, навмисно спрямована на Білий дім, і вона легко відхиляється, якщо США відреагують”, – продовжив він.

Державний секретар США Тоні Блінкен повинен підтвердити дотримання США Декларації Майка Помпео від 25 липня 2018 року, в якій Сполучені Штати зобов'язалися відмовлятися "визнати претензії Кремля на суверенітет над територією, захопленою силою всупереч міжнародному праву".

Також Сполученим Штатам слід відновити наполягання на здійсненні Україною далекосяжних реформ: чітка стратегія та керівництво США є надзвичайно важливими для надання українським лідерам впевненості та політичного прикриття, необхідного для прийняття надзвичайно болючих та складних рішень.

Нагадаємо,в президент США Джо Байден на спеціальній сесії Мюнхенській конференції з безпеки в п'ятницю заявив, що підтримка суверенітету і територіальної цілісності України продовжує мати життєво важливе значення для країн Європи і США.