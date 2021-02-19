Меркель не бачить прогресу в Мінському процесі

"Коли мова йде про суверенітет і територіальної цілісності України, ми фактично не досягли ніякого прогресу за останні роки".

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що у вирішенні питання територіальної цілісності України немає прогресу. І Мінський процес також не наближає ситуацію до вирішення.

Про це вона заявила під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, передає "РБК-Україна".

Меркель зазначила, що сторони не просунулися у вирішенні цього питання за останні роки.

"Коли мова йде про суверенітет і територіальної цілісності України, ми фактично не досягли ніякого прогресу за останні роки", - сказала канцлер.

Меркель закликала виробити спільну порядку денного у відносинах з Росією: з одного боку, пропонувати співпрацю, з іншого – мати чітке уявлення про відмінності в позиції між Заходом та РФ.

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що "виходити з "Мінська" українська влада не планує". Водночас він нагадав, що Мінські домовленості не є ідеальними, вони вимагають модернізації.