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Генсек ООН презентував чотири глобальні пріоритети для світу

Один з них - створення глобального плану вакцинації задля забезпечення препаратами всіх і кожного. 

Генсек ООН презентував чотири глобальні пріоритети для світу
Антоніу Гетерреш
Фото: Wikipedia

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш презентував чотири глобальні пріоритети для світу. 

На Мюнхенській конференції з безпеки він зазначив, що 2021 рік повинен стати роком повернення до попередніх шляхів.

"І зцілення від пандемії - наш шанс. Є чотири важливі пункти, обов'язкові для виконання. Перше - створення глобального плану вакцинації. Вакцина повинна з'явитися і бути доступною скрізь і кожному", - зазначив генсек ООН.

Він наголосив, що країнам потрібно ділитися доступними дозами і виділяти мільярди на ініціативу COVAX, що допомагає з вакцинацією менш розвинутим країнам.

"І нам також необхідно щонайменше подвоїти глобальні виробничі потужності за рахунок обміну ліцензіями та передачі технологій", - додав він, зазначивши, що G20 має всі можливості для створення надзвичайної цільової групи для підготовки такого глобального плану вакцинації за участі країн, компаній, міжнародних організацій та фінансових установ.

Другий пріоритет - скорочення викидів парникових газів до нульового нетто-показника до 2050 року.

"Країни, на долю яких випадає більше 65% викидів і понад 70% світової економіки, зобов'язалися до 2050 року досягти нульових викидів парникових газів. Давайте розширимо цю коаліцію до 90% до листопадової кліматичної конференції в Глазго", - закликав він.

Третій пріоритет - зниження геополітичної напруженості та укріплення дипломатії заради всього світу.

"Ми не можемо вирішувати великі проблеми, коли йде протистояння великих держав. У нашого світу нема майбутнього, якщо дві найбільші економіки розділили б планету на дві протилежні частини - кожна зі своєю домінуючою валютою, торговими та фінансовими правилами, власним Інтернетом та можливостями штучного інтелекту. Я також закликаю до глобального припинення вогню у збройних конфліктах", - зазначив він.

Четвертий пункт - знаходження шляхів для глобального управління у 21 столітті. 

"Домовленості про колективну безпеку, узгоджені більше 75 років тому за результатами запобігли світовій війні. Нам потрібно зберегти та винести на розгляд принципи для 1 століття. Це найкраще розподілення суспільних благ, побудова справедливої глобалізації та рішення поширених питань. Потрібно укріплювати багатосторонній підхід, солідарність та міжнардне співробітництво", - закликав генеральний секретар ООН.

Нагадаємо, що Мюнхенська конференція з безпеки цього року проходить онлайн. У заході анонсували участь президента США Джо Байден, канцлерки ФРН Ангела Меркель, генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен та голови ВООЗ Тедроса Адханом Гебреєйсуса

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