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США спрямують $4 млрд на програму вакцинації COVAX

Так Америка сподівається заохотити і інші країни збільшити пожертви на цю програму.

США спрямують $4 млрд на програму вакцинації COVAX
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден планує оголосити про збільшення внеску США до програми вакцинацій COVAX.

Про це він оголосить під час онлайн-зустрічі лідерів країн "Великої Сімки", - передає "Голос Америки".

США нададуть 2 мільярди доларів до кінця місяця а також спрямують наступні 2 мільярди доларів до програми у 2021-2022 роках.

Своєю участю США сподіваються заохотити і інші країни збільшити пожертви на цю програму.

"За керівництва президента Байдена, США відіграватимуть провідну роль в заохоченні нових пожертв донорів на програму COVAX", - йдеться у заяві Білого дому.

Ця програма, що впроваджується Всесвітньою організацією охорони здоров‘я і має на меті збільшити доступ 92 бідніших країн до вакцин від COVID-19.

Нагадаємо, глобальна ініціатива COVAX передбачає вакцинацію 20% населення. 12 грудня минлого року Україна отримала від COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини кількома партіями. Перший транш засобу складатиметься з 1,2 млн доз.

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