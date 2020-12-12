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COVAX офіційно схвалив запит України на вакцину від коронавірусу

МОЗ залучатиме до процесу логістики ДП "Укрвакцина" та приватні компанії.

COVAX офіційно схвалив запит України на вакцину від коронавірусу
Фото: kmu.gov.ua

Україна отримала від COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

“Тепер, додатково до запланованих закупівель вакцини за бюджетні кошти, Україна вже 100% отримає понад 8 млн. доз вакцини безкоштовно. Шприци для ін’єкцій також. Продовжуємо працювати над тим, щоб холодильне обладнання (+2 … +8) для пунктів щеплення приїхало у найкоротші терміни”, – написав Ляшко.

Фото: Facebook-сторінка Віктор Ляшка

МОЗ залучатиме до процесу логістики ДП "Укрвакцина" та приватні компанії – для забезпечення доступу до обладнання для ультра-холодного зберігання, із температурним режимом -60/-80 градусів Цельсія.

“Жодна вакцина в світі не розроблялась так швидко, як вакцина від COVID-19. І це реально безпрецедентний факт! Це дає надію на подальші наукові винаходи в профілактиці інфекційних хвороб. Але тепер міжнародна спільнота повинна встановити новий стандарт доступу і справедливого розподілу цих вакцин. Доступ до COVID-вакцини через COVAX визначає майбутнє глобальної системи охорони здоров’я. Україна повноцінний член цієї команди”, – зазначив Ляшко.

Нагадаємо, 18 листопада COVAX підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусу на безплатній основі для 4 мільйонів людей.

4 грудня Міністр охорони здоров’я Максим Степанов підписав технічні документи щодо надання вакцин.

Додаткові вакцини, які зможе закупити Україна, коштуватимуть близько 7 доларів. Курс вакцинації від коронавірусу, який складатиметься з двох доз, коштуватиме близько 14 доларів. Це майже 400 гривень.

Україна отримає вакцину від коронавірусу кількома партіями. Перший транш засобу складатиметься з 1,2 млн доз.

Україна розраховує отримати вакцину проти коронавірусу у другому кварталі 2021 року.

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