За добу в Україні виявили 12 811 нових випадків ковіду, померло 243 особи

В Україні станом на 12 грудня 2020 року зафіксовано 12 811 нових випадків коронавірусу, померло 243 особи.

Про це інформує Телеграм-канал “Коронавірус_інфо”.

Зокрема, захворіли 593 дитини та 572 медпрацівники.

Госпіталізовано – 3 001 особа, одужало – 13 653 особи і здійснено 61 571 тестувань (зокрема методом ПЛР – 40 967, методом ІФА – 20 604).

За весь час пандемії в Україні 885 039 осіб, одужала 494 001 особа, летальних випадків – 14 998 і проведено ПЛР-тестувань – 4 998 266.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 696), Одеській (1 357), Запорізькій (807), Київській (785) та Львівській (721) областях.

Статистика у регіонах:

м. Київ – 90 013 (+1 696)

Вінницька – 19 680 (+199)

Волинська – 27 852 (+315)

Дніпропетровська – 48 365 (+715)

Донецька – 29 031 (+640)

Житомирська – 33 714 (+309)

Закарпатська – 25 883 (+190)

Запорізька – 41 460 (+807)

Івано-Франківська – 40 484 (+202)

Київська – 47 783 (+785)

Кіровоградська – 7 059 (+138 )

Луганська – 7 705 (+90)

Львівська – 53 299 (+721)

Миколаївська – 23 479 (+499)

Одеська – 57 071 (+1 357)

Полтавська – 28 811 (+376)

Рівненська – 35 900 (+448)

Сумська – 35 327 (+331)

Тернопільська – 30 964 (+226)

Харківська – 61 985 (+561)

Херсонська – 13 723 (+322)

Хмельницька – 34 417 (+459)

Черкаська – 30 784 (+651)

Чернівецька – 36 496 (+210)

Чернігівська – 23 754 (+564)

Нагадаємо, 10 грудня в Україні було виявлено 13 514 випадки коронавірусної недуги. Від ускладнень COVID-19 померли 285 пацієнтів, що є найвищим з початку пандемії показником.

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про зміни у підходах до тестування на коронавірус, при цьому метод ПЛР залишається основним для лабораторної діагностики COVID-19.