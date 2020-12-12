За добу в Україні виявили 12 811 нових випадків ковіду, померло 243 особи

В Україні станом на 12 грудня 2020 року зафіксовано 12 811 нових випадків коронавірусу, померло 243 особи.
Про це інформує Телеграм-канал “Коронавірус_інфо”.
Зокрема, захворіли 593 дитини та 572 медпрацівники.
Госпіталізовано – 3 001 особа, одужало – 13 653 особи і здійснено 61 571 тестувань (зокрема методом ПЛР – 40 967, методом ІФА – 20 604).
За весь час пандемії в Україні 885 039 осіб, одужала 494 001 особа, летальних випадків – 14 998 і проведено ПЛР-тестувань – 4 998 266.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 696), Одеській (1 357), Запорізькій (807), Київській (785) та Львівській (721) областях.
Статистика у регіонах:
- м. Київ – 90 013 (+1 696)
- Вінницька – 19 680 (+199)
- Волинська – 27 852 (+315)
- Дніпропетровська – 48 365 (+715)
- Донецька – 29 031 (+640)
- Житомирська – 33 714 (+309)
- Закарпатська – 25 883 (+190)
- Запорізька – 41 460 (+807)
- Івано-Франківська – 40 484 (+202)
- Київська – 47 783 (+785)
- Кіровоградська – 7 059 (+138 )
- Луганська – 7 705 (+90)
- Львівська – 53 299 (+721)
- Миколаївська – 23 479 (+499)
- Одеська – 57 071 (+1 357)
- Полтавська – 28 811 (+376)
- Рівненська – 35 900 (+448)
- Сумська – 35 327 (+331)
- Тернопільська – 30 964 (+226)
- Харківська – 61 985 (+561)
- Херсонська – 13 723 (+322)
- Хмельницька – 34 417 (+459)
- Черкаська – 30 784 (+651)
- Чернівецька – 36 496 (+210)
- Чернігівська – 23 754 (+564)
Нагадаємо, 10 грудня в Україні було виявлено 13 514 випадки коронавірусної недуги. Від ускладнень COVID-19 померли 285 пацієнтів, що є найвищим з початку пандемії показником.
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про зміни у підходах до тестування на коронавірус, при цьому метод ПЛР залишається основним для лабораторної діагностики COVID-19.