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За добу в Україні виявили 12 811 нових випадків ковіду, померло 243 особи

Одужало він недуги 13 653 особи.

В Україні станом на 12 грудня 2020 року зафіксовано 12 811 нових випадків коронавірусу, померло 243 особи.

Про це інформує Телеграм-канал “Коронавірус_інфо”.

Зокрема, захворіли 593 дитини та 572 медпрацівники.

Госпіталізовано – 3 001 особа, одужало – 13 653 особи і здійснено 61 571 тестувань (зокрема методом ПЛР – 40 967, методом ІФА – 20 604).

За весь час пандемії в Україні 885 039 осіб, одужала 494 001 особа, летальних випадків – 14 998 і проведено ПЛР-тестувань – 4 998 266.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 696), Одеській (1 357), Запорізькій (807), Київській (785) та Львівській (721) областях.

Статистика у регіонах:

  • м. Київ – 90 013 (+1 696)
  • Вінницька – 19 680 (+199)
  • Волинська – 27 852 (+315)
  • Дніпропетровська – 48 365 (+715)
  • Донецька – 29 031 (+640)
  • Житомирська – 33 714 (+309)
  • Закарпатська – 25 883 (+190)
  • Запорізька – 41 460 (+807)
  • Івано-Франківська – 40 484 (+202)
  • Київська – 47 783 (+785)
  • Кіровоградська – 7 059 (+138 )
  • Луганська – 7 705 (+90)
  • Львівська – 53 299 (+721)
  • Миколаївська – 23 479 (+499)
  • Одеська – 57 071 (+1 357)
  • Полтавська – 28 811 (+376)
  • Рівненська – 35 900 (+448)
  • Сумська – 35 327 (+331)
  • Тернопільська – 30 964 (+226)
  • Харківська – 61 985 (+561)
  • Херсонська – 13 723 (+322)
  • Хмельницька – 34 417 (+459)
  • Черкаська – 30 784 (+651)
  • Чернівецька – 36 496 (+210)
  • Чернігівська – 23 754 (+564)

Нагадаємо, 10 грудня в Україні було виявлено 13 514 випадки коронавірусної недуги. Від ускладнень COVID-19 померли 285 пацієнтів, що є найвищим з початку пандемії показником.

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про зміни у підходах до тестування на коронавірус, при цьому метод ПЛР залишається основним для лабораторної діагностики COVID-19.

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