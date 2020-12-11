Мера Одеси Труханова госпіталізували з коронавірусом

Він запевнив, що "ситуація - під контролем".

Мер Одеси Геннадій Труханов госпіталізований в лікарню з коронавірусом.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"Сьогодні госпіталізований в інфекційну лікарню. Ситуація під контролем, за що велика подяка нашим лікарям і медперсоналу", - написав Труханов.

Він наголосив на необхідності носити захисні маски, дотримуватися соціальної дистанції та всіх карантинних обмежень.

"На сьогоднішній день це головна зброя в боротьбі з коронавірусом", - зазначив Труханов.

Нагадаємо, 9 грудня Труханов отримав позитивний тест на COVID-19. Він повідомив, що пішов на самоізоляцію.

Цього ж дня Кабмін повідомив про введення локдауну в Україні. Він почнеться з 8 січня та триватиме до опівночі 25 січня. Також до березня продовжили режим надзвичайної ситуації та чинних карантинних обмежень, які будуть діяти кожен день, крім періоду локдауну.