МОЗ змінив підходи до тестування на ковід, - Ляшко

При цьому метод ПЛР залишається основним для лабораторної діагностики.

Міністерство охорони здоров'я змінило підходи до тестування на коронавірус, при цьому метод ПЛР залишається основним для лабораторної діагностики COVID-19.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, ПЛР-тести проводитимуть українцям з підозрою на COVID-19, ознаками важкого гострого респіраторного синдрому (ТОРС), ознаками інших гострих респіраторних вірусних інфекцій та ознаками пневмонії.

Швидкі тести на визначення антигену будуть проводити особам з підозрою на COVID-19, ознаками ТОРС та інших ГРВІ і з ознаками пневмонії.

Тести на антиген також будуть робити тим, хто був у контакті з хворим на короонвірус, які повертаються з регіонів зі значним поширенням COVID-19, і підлягає плановій госпіталізації

Ті, хто отримають позитивний тест на визначення антигену, повинні будуть підтвердити зараження коронавірусом ПЛР-тестом.

"Винятком є позитивний результат швидкого тесту на визначення антигену SARS-CoV-2 у пацієнтів, які відповідають визначенню підозрілого або вірогідного випадку захворювання COVID-19", - зазначив Ляшко.

Головний санлікар додав, що швидкі тести на антиген також дозволені для скринінгових досліджень медпрацівників та інших категорій працівників і при плановій госпіталізації.

Нагадаємо, 9 грудня глава МОЗ Максим Степанов заявив про стабілізацію захворюваності на COVID-19. Міністр запевнив, що поліпшення статистики не пов’язане зі зменшенням кількості тестувань. Степанов наголосив, що спостерігається зменшення кількості госпіталізованих за добу, що є "одним з основних показників навантаження на медичну систему".

На думку головного санлікаря Ляшка, епідемія коронавірусу в Україні може піти на спад у травні 2021 року. Цьому сприятиме вакцинація та сезонність вірусу. У зв'язку з цим у цей же період має початися послаблення карантинних обмежень.