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Від ускладнень COVID-19 за добу в Україні померли 285 людей, 15 327 - одужали

Виявлено 13 514 нових випадки коронавірусної недуги.

За минулу добу в Україні проведено 39 519 тестувань методом ПЛР і виявлено 13 514 випадки коронавірусної недуги. Від ускладнень COVID-19 померли 285 пацієнтів, що є найвищим з початку пандемії показником.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Зокрема, захворіли 638 дітей та 690 медпрацівників. Зафіксовано 15 327 одужалих, госпіталізовано 2 846 осіб.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 880), Запорізькій (895), Одеській (874), Київській (787) та Дніпропетровській (759) областях.

Кількість захворювань у регіонах:

  • м. Київ – 88 317 випадків;
  • Вінницька область – 19 481 випадок;
  • Волинська область – 27 537 випадків;
  • Дніпропетровська область – 47 650 випадків;
  • Донецька область – 28 391 випадок;
  • Житомирська область – 33 405 випадків;
  • Закарпатська область – 25 693 випадки;
  • Запорізька область – 40 653 випадки;
  • Івано-Франківська область – 40 282 випадки;
  • Київська область – 46 998 випадків;
  • Кіровоградська область – 6 921 випадок;
  • Луганська область – 7 615 випадків;
  • Львівська область – 52 578 випадків;
  • Миколаївська область – 22 980 випадків;
  • Одеська область – 55 714 випадків;
  • Полтавська область – 28 435 випадків;
  • Рівненська область – 35 452 випадки;
  • Сумська область – 34 996 випадків;
  • Тернопільська область – 30 738 випадків;
  • Харківська область – 61 424 випадки;
  • Херсонська область – 13 401 випадок;
  • Хмельницька область – 33 958 випадків;
  • Черкаська область – 30 133 випадки;
  • Чернівецька область – 36 286 випадків;
  • Чернігівська область – 23 190 випадків.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

За весь час пандемії в Україні захворіло 872 228 осіб, одужало 480 348 пацієнтів, 14 755 померли.

Днем раніше в Україні було зафіксовано 13 371 новий випадок COVID-19, 13 903 пацієнти одужали, померли 266 осіб.

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