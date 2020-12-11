Від ускладнень COVID-19 за добу в Україні померли 285 людей, 15 327 - одужали

За минулу добу в Україні проведено 39 519 тестувань методом ПЛР і виявлено 13 514 випадки коронавірусної недуги. Від ускладнень COVID-19 померли 285 пацієнтів, що є найвищим з початку пандемії показником.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Зокрема, захворіли 638 дітей та 690 медпрацівників. Зафіксовано 15 327 одужалих, госпіталізовано 2 846 осіб.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 880), Запорізькій (895), Одеській (874), Київській (787) та Дніпропетровській (759) областях.
Кількість захворювань у регіонах:
- м. Київ – 88 317 випадків;
- Вінницька область – 19 481 випадок;
- Волинська область – 27 537 випадків;
- Дніпропетровська область – 47 650 випадків;
- Донецька область – 28 391 випадок;
- Житомирська область – 33 405 випадків;
- Закарпатська область – 25 693 випадки;
- Запорізька область – 40 653 випадки;
- Івано-Франківська область – 40 282 випадки;
- Київська область – 46 998 випадків;
- Кіровоградська область – 6 921 випадок;
- Луганська область – 7 615 випадків;
- Львівська область – 52 578 випадків;
- Миколаївська область – 22 980 випадків;
- Одеська область – 55 714 випадків;
- Полтавська область – 28 435 випадків;
- Рівненська область – 35 452 випадки;
- Сумська область – 34 996 випадків;
- Тернопільська область – 30 738 випадків;
- Харківська область – 61 424 випадки;
- Херсонська область – 13 401 випадок;
- Хмельницька область – 33 958 випадків;
- Черкаська область – 30 133 випадки;
- Чернівецька область – 36 286 випадків;
- Чернігівська область – 23 190 випадків.
Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
За весь час пандемії в Україні захворіло 872 228 осіб, одужало 480 348 пацієнтів, 14 755 померли.
Днем раніше в Україні було зафіксовано 13 371 новий випадок COVID-19, 13 903 пацієнти одужали, померли 266 осіб.