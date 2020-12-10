​В Києві за минулу добу виявили найбільшу за період пандемії кількість нових випадків ковіду

У Києві за минулу добу виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус за період пандемії - 1899 нових випадків. 27 хворих померли. Про це повідомив на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

Так, захворіли 1069 жінок віком від 18 до 89 років, а також 61 дівчинка від 5 днів до 17 років, і 722 чоловіка віком від 19 до 85 років та 47 хлопчиків від 2 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 138 осіб, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 356. У Дарницькому - 315 та в Деснянському районі - 313 випадків.

Одужали в столиці за добу 444 людини.

Станом на 10 грудня в Києві вже 86 437 підтверджених випадків ковіду. Померли від ускладнень 1525 киян. Подолали хворобу і одужали - 26 847 мешканців Києва.

"Динаміка захворюваності не зменшується. І все більше хворих потребують госпіталізації. Ставтеся свідомо до правил безпеки та до свого здоров’я! За перших же симптомів залишайтеся вдома і зателефонуйте сімейному лікарю. Бережіть себе!" - наголосив Кличко.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 13 371 новий випадок COVID-19, 13 903 пацієнти одужали.