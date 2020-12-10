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Генсек ООН заявив про поширення "вакцинного націоналізму"

Бідні країни поки що лише спостерігають за підготовкою до вакцинації проти коронавірусу у багатих країнах.

Генсек ООН заявив про поширення "вакцинного націоналізму"
Антониу Гутерреш
Фото: facebook/António Guterres

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш заявив, що у світі розвивається так званий "вакцинаційний націоналізм" - коли бідні країни спостерігають за підготовкою до вакцинації проти коронавірусу у багатих країнах і задаються питанням, чи будуть і вони вакциновані, і коли.

Про це повідомляє AP.

Гутерреш закликав розглядати вакцини як "лобальное суспільне благо, доступне кожному, всюди на планеті, особливо в Африці".

Генсек ООН звернувся з проханням виділити $4,2 млрд протягом наступних двох місяців для програми Всесвітньої організації охорони здоров'я COVAX - проекту з закупівлі та доставки вакцин проти ковіду для найбідніших верств населення світу.

Фінансування COVAX Гуттерреш вважає єдиним способом гарантувати, що вакцини будуть доступні в регіонах, що розвиваються.

Він наголосив, що у 54 країнах Африки зареєстровано понад 2,2 млн випадків зараження коронавірусом і понад 53 тис. смертей від ускладнень захворювання.

Нагадаємо, за даними дослідження міжнародного альянсу People's Vaccine ("Народна вакцина"), 9 з 10 осіб у 67-ми бідних країнах залишаться без вакцини від COVID-19 у 2021 році.

Автори дослідження зазначають, що багаті країни закупили достатньо доз, щоб вакцинувати все своє населення. Найбільше вакцини купила Канада - вчетверо більше, ніж кількість населення країни.

Зазначається, що найбагатші країни, в яких живе 14% населення планети, закупили 53% всіх вакцин, які зараз проходять випробування і попередньо показують свою ефективність.

96% вироблених доз вакцини Pfizer/BioNTech, яку нещодавно схвалили в Великобританії і вже розпочали вакцинацію, закупили західні країни.Також у багаті країни буде скеровано вакцину від Moderna, який показує 95% ефективності.

Україна може отримати оксфордську вакцину від коронавірусу щонайшвидше влітку 2021. В аптеках вона з’явиться не раніше осені 2021 року. Загалом Україна може розраховувати на 8 млн доз. Цього вистачить на щеплення 4 млн людей.

Український МОЗ просить 15,1 млрд грн на вакцинацію проти COVID-19, у проєкті бюджету - лише 2,6 млрд. При цьому в Кабміні обіцяють безкоштовну вакцину від COVID-19 для деяких груп населення. Йдеться про медичних працівників, педагогів, людей похилого віку і тих, хто має хронічні захворювання.

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