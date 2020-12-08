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Канада замовила вакцини від ковіду вчетверо більше, ніж кількість населення країни

Вакцинація може початися вже наступного тижня.

Канада замовила вакцини від ковіду вчетверо більше, ніж кількість населення країни
Фото: EPA/UPG

Канада замовила достатньо вакцини від коронавірусу, щоб прищепити 154 мільйонів осіб, це в чотири рази більше населення країни.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані власного трекера поставок вакцини.

Наразі  у Канади є домовленості на постачання вакцини для щеплення 153,9 мільйона осіб (410% населення країни).

Зазначається, що в країні будуть використовувати вакцини різних виробників, зокрема, від компаній Moderna і Pfizer BioNTech. Вакцинація може початися вже наступного тижня.

На другому місці за кількістю замовленої вакцини - Великобританія (може прищепити 295% свого населення). На третьому - Австралія (може прищепити 269% населення).

Нагадаємо, Канада також веде переговори про надання вакцини країнам з більш низьким рівнем доходів.

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