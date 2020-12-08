У Греції продовжили загальнонаціональний локдаун до 7 січня

Окрім шкіл, протягом різдвяного сезону також будуть закриті суди, ресторани, тренажерні зали і лижні комплекси.

Влада Греції оголосила про продовження до 7 січня 2021 року жорстких карантинних заходів, запроваджених у минулому місяці через ситуацію з поширенням коронавірусу.

Про це пише Reuters.

Греції в листопаді довелося запровадити загальнонаціональний локдаун, який став другим протягом цього року, після стрибка захворювань на COVID-19. З тих пір він продовжувався двічі, востаннє до 14 грудня.

На брифінгу офіційний представник уряду Греції Стеліос Петсас заявив, що система охорони здоров'я все ще знаходиться під величезним тиском, і деякі обмеження мають зберігатися до наступного місяця, зокрема нічна комендантська година і обмеження міжміського сполучення.

За його словами, крім шкіл, протягом різдвяного сезону також будуть закриті суди і ресторани, тренажерні зали і лижні комплекси.

Сезонні магазини, які продають тільки різдвяні товари, відкрилися в понеділок на кілька днів. До кінця тижня уряд визначиться з подальшими рішеннями щодо роботи церков, перукарень і роздрібної торгівлі, сказав Петсас.

У Греції зареєстровано 115 471 заражень коронавірусом і 3003 летальних випадки.

Нагадаємо, Швеція, яка відмовлялася вводити жорсткі карантинні заходи для протидії коронавірусу, вирішила завершити свій експеримент і запровадити жорсткі обмеження для боротьби з СOVID-19.