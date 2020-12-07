Листопад у Європі був найспекотнішим за всю історію спостережень

У листопаді було на 0,77 градуса Цельсія тепліше, ніж у середньому за 30 років.

Минулий листопад був найспекотнішим за всю історію спостережень "з явним відривом", оскільки в Європі спостерігалися найвищі осінні температури від початку досліджень.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Аналіз температури поверхні і повітря, проведений Службою з питань зміни клімату Copernicus (C3S), показав, що листопад 2020 року був на 0,77 градуса Цельсія теплішим, ніж в середньому за 30 років.

Середня температура вересня-листопада у Європі була найвищою за всю історію спостережень і на 1,9 градуса Цельсія вище контрольного періоду.

За даними Служби з питань зміни клімату, осінні температури були "максимально вищі за середній показник у 1981-2010 роках на переважній частині північної Європи, Сибіру, Північного Льодовитого океану і сусідніх прибережних морів. Температури були "набагато вище середніх" на більшій частині решти Сибіру, на Тибетському нагір’ї і в смузі від Близького Сходу до Північної Європи. У іншій частині Європи також було "в цілому тепліше", ніж у середньому.

Проте осінь була "холоднішою від середнього" на більшій частині території Канади і деяких частинах Гренландії, Центральної Азії і південного Китаю.

C3S зазначає, що 2020 рік прямує до того, щоб відповідати 2016-му, який був найтепліший з будь-коли зареєстрованих.

Минулого тижня Всесвітня метеорологічна організація заявила, що 2020 рік став одним з трьох найспекотніших років – відразу після 2016-го і 2019-го.

Директор C3S Карло Буонтемпо сказав, що ці дані "відповідають довгостроковій тенденції до потепління глобального клімату", і закликав політиків "серйозніше, ніж будь-коли, подумати про те, як найкращим чином виконати міжнародні зобов’язання", викладені в Паризькій кліматичній угоді.

Відповідно до неї, країни зобов’язалися досягти довгострокових завдань щодо стримування зростання глобальної середньої температури до нижче 2 градусів Цельсія більше в порівнянні з доіндустріальної показниками і докласти зусиль, щоб обмежити його до 1,5 градусів Цельсія.

Як повідомляли, Сполучені Штати Америки стали першою країною, яка вийшла з Паризької кліматичної угоди. Це сталося в середу, 4 листопада.