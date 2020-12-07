В аеропорту Нью-Йорка евакуювали пасажирів літака з Москви через повідомлення про бомбу

В аеропорту імені Кеннеді в Нью-Йорку евакуювали пасажирів літака з Москви через повідомлення про ймовірну бомбу на борту.

Про це повідомляє Fox News.

Зазначається, що 6 грудня транспортна поліція Нью-Йорка отримала повідомлення про загрозу замінування рейсу, що прилетів з Москви.

Для огляду 250 його пасажирів довелося евакуювати.

В офіційному Twitter-акаунті аеропорту заявили, що рейси виконуються без затримок, попри роботу екстрених служб.

Літак перевіряли після посадки, але бомби так і не знайшли.

Нагадаємо, в жовтні у міжнародному аеропорту "Запоріжжя" правоохоронці евакуювали 180 пасажирів літака після повідомлення про замінування. Правоохоронці евакуювали пасажирів й оглянули літак. Ніяких вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

Про вибухівку повідомив один з пасажирів, пояснювати свій вчинок він відмовився.