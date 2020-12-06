Санду звинуватила Додона у намаганні узурпувати владу у Молдові

Обрана президентка озвучила вимоги під час сьогоднішьної акції протесту в Кишиневі.

У Молдові обрана президентка Мая Санду вимагає відставки уряду і дострокових парламентських виборів.

Про це пише newsmaker.md.

Санду озвучила вимоги під час сьогоднішьної акції протесту в Кишиневі. Мітингувальники протестували, зокрема, проти уряду Іона Кіку і ситуативної коаліції в парламенті соціалістів, депутатів від Партії "Шор" та групи Pentru Moldova.

У свою чергу Санду звинуватила чинного президента Ігоря Додона у намаганні узурпувати владу.

На її думку, парламентська коаліція була створена, аби прийняти закони проти людей. "Ця більшість сформована з людей, які служать Додону, а не народу. Вони приймають закони з порушенням всіх норм", - зазначила вона.

Нагадаємо, парламент Молдови схвалив проєкт закону, який передає йому контроль над спецслужбою країни.

За результатом підрахунку 100% голосів, колишня глава уряду Молдови Мая Санду перемогла у другому турі виборів президента. Термін повноважень Додона закінчується 23 грудня.