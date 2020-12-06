Людей затримують у Мінську, Бресті і Смолевичах.

6 грудня у Білорусі триває "Марш волі", день у Мінську розпочався почався з колон спецтехніки в різних районах міста.

Про це пише tut.by.

“Було закрито три станції метро в центрі міста, приблизно через годину їх відкрили”, – йдеться у повідомленні.

Люди почали гуляти колонами у своїх районах. Акції відбуваються також у Бресті, Лошиці, Грушівці, Малинівці та Слободі.

Фото: svaboda.org

Приблизно о 13:00 почалися перші затримання.

Як повідомили у правозахисному центрі “Вясна”, наразі відомо 27 затриманих у Мінську, а також у Гродно.

Також відомо, що з самого ранку у білоруських містах зникає інтернет, не працював Телеграм.

Оновлення 17:25. Кількість затриманих 6 грудня у Білорусі зросла до 166 осіб. Людей затримують у Мінську, Бресті і Смолевичах.

Трьох чоловіків відвезли з Московського відділку міліції Мінська під конвоєм на “швидкій”.

На одному з дитячих майданчиків у мінському районі Уруччя карателі почали хапати перехожих просто на очах у дітей.

Оновлення 17: 40. Як повідомили у Телеграм-каналі Nexta, міліція Мінська повідомила про 300 затримань. "Вясна" повідомила про 182 затриманих.

Нагадаємо, легітимність Олександра Лукашенка як президента Білорусі в Євросоюзі не визнають. У МЗС України заявили, що після завершення терміну останньої каденції Лукашенка як президента Білорусі Україна буде називати його по імені, не зазначаючи посади.

Цього тижня Україна долучилася до санкцій ЄС проти Білорусі.