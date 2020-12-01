У Білорусі вже 145 політв'язнів - Тихановська

За словами лідерки опозиції, ніхто з цих людей не скоював злочинів.

У Білорусі налічується 145 політичних в'язнів.

Про це повідомила в Instagram лідерка опозиції Світлана Тихановська.

"З серпня понад 30 000 білорусів було затримано на вуличних протестах. Сотні з них пройшли через насильство з боку силовиків і тортури в РУВС. І прямо зараз у нашій країні 145 політв'язнів", - заявила Тихановська.

За її словами, ніхто з цих людей не скоював злочинів.

"Кожен з них у в'язниці лише за те, що вимагав поваги до себе як до білоруса. Кожен з них поплатився своєю свободою за нашу спільну справу", - додала Тихановська.

Лідерка опозиції Білорусі також зазначила, що зробить все, щоб її чоловік Сергій Тихановський, як і всі політв'язні, повернувся додому.

Нагадаємо, вчора політв'язню Сергію Тихановському пред’явлено обвинувачення у розпалюванні ворожнечі. Він проведе в ув’язненні ще три місяці.

Тихановському пред'явлено звинувачення за трьома статтями Кримінального кодексу РБ: організація дій, що грубо порушують громадський порядок (в зв'язку з подіями в Гродно 29 травня, коли був затриманий Тихановський); перешкоджання роботі Центральної виборчої комісії (заява подала голова ЦВК Лідія Єрмошина) та розпалювання расової, національної, релігійної або іншої соціальної ворожнечі, вчинене групою осіб або з необережності, що призвело до смерті або інших тяжких наслідків.

Останнє - згідно з Кримінальним кодексом Білорусі - тяжкий злочин. Санкція статті - позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років.

Сергій Тихановський - білоруський блогер, автор каналу You Tube "Країна для життя", в якому він відкрито говорив про проблеми, що є в Білорусі. Центральна виборча комісія відмовила йому в реєстрації в якості кандидата в президенти. 29 травня, ймовірно, в результаті міліцейської провокації, сталися сутички на зібранні у Гродно. Сергій Тихановський був затриманий і відтоді перебуває під вартою. Його визнано політв’язнем.