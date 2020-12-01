Перемовини щодо Brexit: Лондон і Брюсель зайшли в глухий кут

"ЄС як і раніше хоче брати на себе левову частку рибальства в наших водах - що просто несправедливо, враховуючи, що ми залишаємо ЄС", - заявили в уряді Британії

Перемовини щодо угоди після Brexit між Європейським Сюзом та Великою Британією зайшли у глухий кут.

Про це заявив міністр кабінету міністрів Британії Майкл Гоув, повідомляє Reuters.

"ЄС як і раніше хоче брати на себе левову частку рибальства в наших водах - що просто несправедливо, враховуючи, що ми залишаємо ЄС", - сказав Гоув.

За його словами, сторони намагаються домовитися про торговельну угоду, щоб уникнути кризи, коли Британія остаточно вийде з ЄС через чотири тижні.

"ЄС як і раніше хоче, щоб ми були прив'язані до їх способу ведення справ. ЄС зараз залишає за собою право в разі виникнення будь-яких суперечок накласти на нас деякі дійсно жорсткі обмеження, і ми не думаємо, що це справедливо", - додав міністр.

Нагадаємо, 29 листопада ЄС та Велика Британія знову відновили переговори щодо Brexit.

20 листопада прямі переговори про Brexit були припинені після того, як один з членів переговорної групи від ЄС отримав позитивний тест на коронавірус.

22 жовтня стало відомо, що ЄС і Британія поновлюють переговори про торгівлю після Brexit. Якщо обидві сторони не домовляться про інше, переговори будуть проходити щодня, включаючи вихідні. Як відомо, дедлайном для підписання нової торговельної угоди між Об’єднаним Королівством і ЄС за підсумками нових реалій після Brexit був кінець жовтня цього року.

Британія висміювала ЄС за позицію щодо рибальства, а Євросоюз закликав Об'єднане Королівство поступитися своїми позиціями в інших галузях, зокрема, субсидій для бізнесу.

Раніше Джонсон обіцяв, що відмовиться від перемовин, якщо до саміту ЄС 15 жовтня не буде суттєвого прогресу.

Наприкінці вересня Палата громад парламенту Британії остаточно підтримала законопроєкт про внутрішній ринок, який суперечить частині угоди про Brexit.

На початку вересня головний перемовник Великої Британії щодо Brexit Девід Фрост заявив, що уряд не "боїться" вийти з переговорів щодо Brexit без торговельної угоди.

У січні прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підписав законопроєкт про вихід країни з Європейського Союзу. Рішення про вихід з Європейського Союзу Великобританія ухвалила на референдумі у 2016 році. За вихід з ЄС проголосували 51,9% виборців за явки понад 72%. Усього в референдумі взяли участь понад 33,5 млн осіб.