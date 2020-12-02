​Сенатор США Менендес звернувся до українців з нагоди Дня пам'яті жертв Голодомору

"День пам'яті жертв Голодомору став важливим нагадуванням про жорстокості Радянського Союзу і незламний дух українців".

Американський сенатор Боб Менендес, який представляє в Конгресі США штат Нью-Джерсі звернувся до України і української громади Америки, щоб вшанувати пам'ять жертв Голодомору.

Про це повідомляє пресслужба посольства.

"Я приєднуюся до народу України і американцям українського походження в Нью-Джерсі, які згадують мільйони людей, які загинули під час Голодомору. Майже через 90 років після того, як Сталін навмисно влаштував голод в Україні і закрив кордони країни, щоб не дати голодуючим українцям бігти або отримати продовольчу допомогу, День пам'яті жертв Голодомору став важливим нагадуванням про жорстокості Радянського Союзу і незламний дух українців", - зазначив Мендес.

"Я пишаюся тим, що співпрацював з яскравим українсько-американським співтовариством Нью-Джерсі, щоб зміцнити демократію і суверенітет України, щоб український народ, а не зловмисні зовнішні суб'єкти, визначав майбутнє України. Я буду продовжувати боротися за політику США, яка підтримує український народ у досягненні цієї мети", - додав сенатор США.

Нагадаємо, восени 1932 року комуністична влада розпочала спеціальну каральну операцію – масовий штучний голод. Унаслідок умисного створення умов, несумісних із життям, за кілька місяців 32-33 років в Україні загинули мільйони людей. Страшні обставини злочину та свідома заборона ведення статистики смертності унеможливлюють встановлення точної кількості жертв. За деякими оцінками, голодом було закатовано понад 7 мільйонів українців.

Україна вшановує день пам’яті жертв голодоморів: Голодомору 1932-1933 років – геноциду Українського народу та масових голодів 1921-1923 та 1946-1947 років, - у четверту суботу листопада.

28 листопада прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо закликав співвітчизників вшанувати жертв Голодомору. "З 1932 по 1933 рік тоталітарний радянський режим Йосипа Сталіна створив в Україні жахливий голод - геноцид, покликаний зламати дух українського народу, стерти його ідентичність і зупинити його прагнення до свободи і незалежності. Мільйони померли від голоду, багато хто з них діти, інші були заарештовані, депортовані або страчені в рамках цієї жорстокої кампанії", - заявив Трюдо.

Він також наголосив, що протягом десятиліть зловісна реальність Голодомору заперечувалася, а страждання українців були приховані від світу.