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Азербайджан хоче створити новий шлях між Вірменією і Карабахом раніше, ніж за домовленістю

Алієв вважає, що новий коридор можна побудувати раніше, ніж за три роки.

Азербайджан хоче створити новий шлях між Вірменією і Карабахом раніше, ніж за домовленістю
Фото: minval.az

Президент Азербайджану Ільхам Алієв пропонує створити новий шлях між Вірменією і Нагірним Карабахом замість Лачинського коридору раніше, ніж це передбачено домовленостями.

Про це Алієв заявив у зверненні до народу, повідомляє "Эхо Кавказа".

"У розмовах з президентом Росії я казав, що місто Лачин також має бути повернене нам. Тому ми пропонуємо розробити маршрут нового коридору, що з’єднає Нагірний Карабах з Вірменією, та побудувати його. Вказано і час - протягом трьох років, але я думаю, що це можна зробити і раніше. Після визначення параметрів нового коридору місто Лачин також буде повернене нам", - сказав Алієв.

Нагадаємо, Лачинський коридор – головна транспортна артерія, що з’єднує Карабах із Вірменією. 

10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив про підписання заяви з президентами Росії і Азербайджану Володимиром Путіним і Ільхамом Алієвим про припинення війни в Нагірному Карабасі. Угода набирає чинності з 01:00 10 листопада та передбачає передачу під контроль від Вірменії Азербайджану Кельбаджарського, Агдамського, Лачинського районів і територій в Газаському районі. 

Домовленості, зокрема, передбачають розміщення російських військових-миротворців уздовж лінії зіткнення протягом п'яти років з автоматичним подовженням на аналогічні терміни.

Україна вважає війну в Нагірному Карабасі завершеною.

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