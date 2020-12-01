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Прем'єр-міністр Хорватії захворів на коронавірус

Тест Пленковича, зроблений на вихідних, був негативним.

Прем'єр-міністр Хорватії захворів на коронавірус
Андрей Пленкович

Голова уряду Хорватії Андрій Пленкович отримав позитивний тест на коронавірус. Про це у понеділок заявив офіційний представник уряду, передає Reuters.

Пленкович вже був удома в ізоляції, тому що у його дружини цими вихідними виявили COVID-19. Тест Пленковича, зроблений на вихідних, був негативним.

"Прем'єр-міністр Пленкович залишиться вдома в ізоляції протягом 10 днів. Він відчуває себе добре, і він буде продовжувати виконувати свої обов'язки з дому, щоб виконувати всі рекомендації лікарів та епідеміологів", - сказав представник.

У понеділок Пленкович проводив онлайн-засідання уряду.

Нагадаємо, влада Туреччини посилює обмежувальні заходи на території країни через ситуацію з поширенням коронавірусу.

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