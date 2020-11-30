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Білоруському політв’язню Тихановському висунули нове звинувачення

Він проведе в ув’язненні ще три місяці.

Білоруському політв’язню Тихановському висунули нове звинувачення
Фото: Радіо Свобода

Білоруському політв'язню Сергію Тихановському пред’явлено обвинувачення у розпалюванні ворожнечі. Він проведе в ув’язненні ще три місяці.

Про це повідомила адвокат затриманого опозиціонера і чоловіка Світлани Тихановської Наталія Мацкевич, передає Белсат.

Останній раз арешт Тихановського продовжували три місяці тому. Тепер вирішено, що він пробуде за ґратами до кінця лютого. На думку Наталії Мацкевич, тоді можна буде очікувати такого ж рішення, оскільки її клієнт звинувачується в тяжкому злочині за Кримінальним кодексом: "розпалювання расової, національної чи іншої соціальної ворожнечі".

Таким чином Тихановському пред'явлено звинувачення за трьома статтями Кримінального кодексу РБ: організація дій, що грубо порушують громадський порядок (в зв'язку з подіями в Гродно 29 травня, коли був затриманий Тихановський); перешкоджання роботі Центральної виборчої комісії (заява подала голова ЦВК Лідія Єрмошина) та розпалювання расової, національної, релігійної або іншої соціальної ворожнечі, вчинене групою осіб або з необережності до смерті або інших тяжких наслідків.

Останнє - згідно з Кримінальним кодексом Білорусі - тяжкий злочин. Санкція статті - позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років.

Сергій Тихановський - білоруський блогер, автор каналу You Tube "Країна для життя", в якому він відкрито говорив про проблеми є в Білорусі. Центральна виборча комісія відмовила йому в реєстрації в якості кандидата в президенти. 29 травня, ймовірно, в результаті міліцейської провокації, сталися сутички на зібранні у Гродно. Сергій Тихановський був затриманий і відтоді перебуває під вартою. Його визнано політв’язнем.

Сергій Тихановський - один з перших політв'язнів 2020 року. Зараз їх 145.

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